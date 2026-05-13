Temporada de guisos: el truco de una doctora para no hincharse después de comer legumbres.

María Muñoz, especialista en aparato digestivo, habló de un problema muy frecuente, sobre todo con la llegada del frío y la inauguración de la temporada de guisos: la hinchazón post comer legumebres. Lejos de desaconsejar el consumo de estas, la Dra. compartió un truco para que esto deje de suceder. "Que te hinches o tengas gases después de comer legumbres es más común de lo que crees", explicó a sus seguidores.

Antes de compartir su truco, la especialista explicó que las legumbres causan inflamación porque "tienen un tipo de carbohidratos que tu intestino delgado no puede absorber". Entonces, una vez en colon, la microbiota intestinal los fermenta. Esta fermentación actúa en un doble sentido: por un lado, absorve los nutrientes, y, por el otro, genera gases.

El truco para seguir comiendo legumbres y no inflamarse

La Dra. María Muñoz fue clara sobre los beneficios de consumir legumbres: "Son fuente de proteína vegetal, fibra y hierro". Es por eso que, lejos de desaconsejar su consumo, compartió un truco para evitar inflamarse al comer platos como el guiso de lentejas en temporadas de frío como el otoño e invierno: "Déjalas en agua entre 8 y 12 horas y cambia el agua un par de veces. Así eliminarás parte de esos oligosacáridos", comenzó indicando.

Se puede evitar la inflamación al consumir legumbres.

El siguiente paso es añadir al agua de cocción especies como comino, laurel, hinojo, cúrcuma o jengibre, las cuales "tienen propiedades carminativas, ayudan a expulsar gases y calman el intestino", explicó la Dra. Asimismo, la especialista aconsejó triturar las legumbres y con ellas formar un puré: "Puré y crema son más digestivos que la legumbre entera con su piel". María Muñoz concluyó que "las legumbres no son el problema. El truco está en prepararlas bien y dejar que tu cuerpo se acostumbre".

Cómo cocinar lentejas con laurel para evitar la hinchazón

Para cocinar lentejas con laurel y reducir la hinchazón, el primer paso es colocarlas en un recipiente con abundante agua y dejarlas en remojo entre ocho y doce horas. Luego hay que colarlas, enjuagarlas y llevarlas a una olla con agua limpia. En ese momento se agregan una o dos hojas de laurel, que ayudan a hacer más liviana la digestión de las legumbres durante la cocción.

Después, las lentejas deben cocinarse a fuego medio durante aproximadamente 30 o 40 minutos, dependiendo del tipo y de si estuvieron bien hidratadas. También se pueden sumar verduras como cebolla, zanahoria o ajo para dar más sabor. Una vez que estén tiernas, se retiran las hojas de laurel antes de servir.