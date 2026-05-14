Santos Laguna de México se refuerza con centrocampista paraguayo González

El club Santos Laguna anunció el jueves la ‌contratación del ‌centrocampista paraguayo Diego González para el torneo Apertura del fútbol mexicano que inicia en julio.

González llega a los "Guerreros" de Santos procedente del Atlas, club mexicano con ​el que ⁠militó en los torneos Clausura ‌y Apertura 2025, y ⁠Clausura 2026.

"Diego Lucas ⁠González Alcaraz se integra al primer equipo de manera definitiva, llega a ⁠Santos Laguna con experiencia ​en el fútbol mexicano ‌y a nivel internacional, ‌incluyendo su paso por la ⁠liga italiana. Además, ha sido convocado a las selecciones juveniles y mayor de Paraguay", ​informó ‌el club mexicano en un comunicado.

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"Diego González iniciará una nueva etapa con Santos Laguna, buscando aportar su talento, ⁠dinamismo y proyección al conjunto Guerrero", agregó.

El jugador de 23 años inició su carrera profesional en 2021 con el club panameño Potros del Este, posteriormente jugó en Perú ‌con Universidad San Martín de Porres. En 2023 fue fichado por la Lazio de Italia, y dos años después llegó a ‌México para incorporarse a los "Rojinegros" del Atlas donde jugó 50 partidos, registró ‌ocho goles ⁠y 10 asistencias.

Con la selección mayor de su ​país ha jugado cuatro partidos desde su debut en octubre de 2025.

Con información de Reuters