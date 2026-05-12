El Gobierno vuelve al mercado para conseguir u$s 500 millones de dólares tras pago al FMI

Luego de haber destinado parte de las divisas acumuladas en las últimas semanas al pago de compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Milei volverá esta semana al mercado en busca de dólares frescos. La Secretaría de Finanzas convocó a una nueva licitación de deuda para este miércoles 13 de mayo con la intención de captar hasta 500 millones de dólares mediante la colocación de bonos en moneda extranjera, en una operación que se produce mientras el Tesoro enfrenta vencimientos en pesos por 11,2 billones de pesos y sostiene una estrategia de acumulación de reservas basada en endeudamiento.

La operación se apoyará nuevamente en los bonos AO27 y AO28, títulos emitidos bajo legislación local y suscriptos en dólares. Después de haber ampliado transitoriamente el límite de colocación hasta 900 millones de dólares en la licitación anterior, el Palacio de Hacienda resolvió volver al esquema original. Para esta semana dispuso un tope de 150 millones de dólares por instrumento en la primera vuelta y otros 100 millones adicionales en una segunda ronda, lo que habilita una captación potencial de hasta 500 millones de dólares.

La decisión del equipo económico se conoce pocos días después de que las tenencias del Tesoro en la cuenta del Banco Central registraran una caída de 795 millones de dólares el pasado 6 de mayo, hasta ubicarse en torno a los 550 millones. Ese movimiento alimentó interpretaciones en el mercado acerca de que el Gobierno utilizó los dólares obtenidos en colocaciones anteriores para comprar Derechos Especiales de Giro (DEG) al Tesoro de Estados Unidos y así afrontar el último vencimiento con el FMI.

El mecanismo es el mismo que viene utilizando el equipo económico que lidera el ministro Luis Caputo. Primero, el Tesoro sale al mercado local para obtener dólares mediante deuda y, luego, utiliza esas divisas para cumplir pagos externos. Si bien el Gobierno sostiene que la estrategia permite fortalecer la posición financiera sin intervenir directamente sobre las reservas del Banco Central, la operatoria refleja la necesidad de conseguir moneda dura en un contexto en el que la acumulación genuina de reservas sigue mostrando limitaciones.

La ampliación de las emisiones de deuda en dólares fue confirmada públicamente por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Caputo. “Se amplía la emisión de AO27 y AO28 a USD 350 millones + 2da vuelta de USD 100 millones”, indicó el funcionario. Hasta ahora, las licitaciones de estos instrumentos se realizaban con un tope de 150 millones de dólares por bono en la primera ronda. La modificación elevó en 200 millones adicionales el monto habilitado para cada título.

En lo que va del año, la Secretaría de Finanzas concretó cuatro colocaciones del Bonar 2027 y dos del Bonar 2028. Según datos oficiales, esas operaciones permitieron captar alrededor de 1.400 millones de dólares entre ambos instrumentos. El objetivo declarado por el Gobierno fue reforzar las tenencias del Tesoro y cubrir vencimientos de deuda de corto plazo.

El riesgo MAGA

El Gobierno busca acelerar la acumulación de dólares con la mirada puesta en el vencimiento de aproximadamente 4.300 millones de dólares previsto para julio de 2026. La estrategia oficial consiste en adelantar financiamiento en moneda extranjera, aprovechando el interés de bancos e inversores institucionales por instrumentos atados a la expectativa de estabilidad cambiaria y continuidad del programa económico.

La licitación de esta semana no se limitará a los bonos en dólares. El menú diseñado por Finanzas para enfrentar los vencimientos en pesos incluye una Lecap con vencimiento en septiembre, dos Boncer ajustados por inflación, dos bonos duales CER/TAMAR y un título dólar linked. Con depósitos del Tesoro estimados en 8,3 billones de pesos y obligaciones por 11,2 billones, el Gobierno buscará sostener un nivel de refinanciamiento cercano al 100 por ciento para evitar una mayor presión sobre la liquidez.

En ese marco, las consultoras privadas y agentes financieros siguen de cerca tanto las tasas que convalidará el Tesoro como la capacidad del Gobierno para extender plazos de vencimiento. Grupo SBS, según consigna la agencia Bloomberg, señaló que “en un contexto de liquidez en pesos algo más holgada en las últimas ruedas, la mirada estará no sólo sobre tasas convalidadas sino también sobre qué tanto logre el Tesoro continuar con la extensión de duration”.

El mercado también observa con atención la creciente utilización de bonos duales ajustables por CER o TAMAR, instrumentos que buscan ofrecer cobertura ante inflación y tasas. Desde Adcap sostienen que “en el menú ofrecido se destaca nuevamente la oferta de bonos duales CER/TAMAR, esta vez no solo el Jun-29, sino también uno nuevo más corto con vencimiento en Jun-28”. Esos títulos registraron una demanda sostenida luego de la última licitación y mostraron subas relevantes en el mercado secundario.

La necesidad de captar dólares mediante deuda local se produce además en un contexto en el que el Gobierno mantiene restricciones sobre el mercado cambiario y sigue dependiendo de desembolsos de organismos internacionales para sostener la hoja de ruta financiera. Aunque el Ministerio de Economía destaca la desaceleración inflacionaria y el ordenamiento fiscal como señales de estabilización, la dinámica de financiamiento muestra que el esquema continúa apoyándose en una fuerte dependencia del crédito y en la renovación constante de pasivos. En paralelo, el uso de deuda en dólares para afrontar compromisos con el FMI vuelve a colocar en el centro de la discusión el perfil de vencimientos de los próximos años, particularmente del 2027, electoral.