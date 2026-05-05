Los mercados dan la espalda a Milei y se preocupan por la pérdida del superávit fiscal

El Gobierno anunció el lunes un incremento de 3,38% en los haberes previsionales y planes sociales, el mismo día que confirmó la novena caída consecutiva de la recaudación impositiva, lo que potenció aún más la crisis fiscal que se viene expresando este año y que ya obligó a nuevos ajustes del gasto público con efecto contractivo sobre la actividad económica y contabilidad creativa para postergar pagos. El mercado ve esta evolución con preocupación y lo refleja en la caída de los activos financieros locales.

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional todavía no fijó fecha para tratar en el directorio la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, generando la idea de que todavía hay medidas pendientes que tiene que tomar el gobierno argentino.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Otra jornada financiera complicada

La extraordinaria oferta de divisas en el mercado oficial por el endeudamiento de las empresas y la liquidación de la cosecha no fue suficiente para contener la demanda y el dólar mayorista operó en alza en la primera rueda del mes, cuando se esperaba que baje, y el Riesgo País volvió a subir y se consolida en el rango de los 550 puntos, lejos de cualquier posibilidad de acceder al financiamiento voluntario en los mercados internacionales.

El índice Merval que refleja la capitalización de las principales empresas en la bolsa porteña cerró con una baja de 1,8% en dólares y 2,3% en pesos, después de conocerse el fin de semana una investigación de la periodista Florencia Donovan publicada en el diario La Nación que reveló las fuertes compras de acciones que viene realizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

Esas intervenciones del FGS, comunicada por las empresas a Securities and Exchange Commission (SEC, la agencia federal de EE. UU. que regula los mercados de valores) fueron realizadas a lo largo del año pasado y sirvieron para sostener los precios en plena debacle del mercado. La evolución de precios hizo evaluar a analistas que esas compras se sostuvieron este año, para aprovechar la liquidez del FGS.

El recaudación desnuda derrumbe de la economía real

La crisis fiscal que empieza a mostrar la administración de Javier Milei se agravó en abril con la novena caída de la recaudación impositiva, afectada por cuestiones estacionales pero también por la caída de los impuestos vinculados a la actividad económica como el IVA DGI y el Aduanero y el impuesto a las ganancias.

Los Recursos Tributarios de abril alcanzaron $ 17.400.833 millones, con una variación interanual de 27,2%, frente a una inflación del orden del 31,5%. El IVA Neto tuvo una variación interanual de 28,3%, como promedio del aumento del IVA Impositivo de 30,7% y de 21,6% del IVA Aduanero, reflejando la menor actividad y la caída de las importaciones por la recesión económica.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 28%, el de Bienes Personales apenas creció nominalmente 12% y el de Débitos y Créditos, el único que creció en términos interanuales 35,1%. En Derechos de Exportación cayó nominalmente 13,3% y los Derechos de Importación subieron 15,8%, también por debajo de la inflación. Los ingresos por Seguridad Social reflejan la destrucción del empleo formal y aumentaron nominalmente 26,6%.

En marzo, el equipo económico incrementó en 2 billones de pesos la deuda flotante, duplicando el stock, para cerrar artificialmente son superávit fiscal lo números del mes, apostando a una recuperación de la recaudación en abril que se venía manifestando en las primeras semanas del mes pero que se frenó abruptamente en la última semana, para terminar otra vez en términos negativos.

La caída de la recaudación también afectó a la coparticipación de impuestos a las provincias, que recibieron en términos reales 2,8% menos de fondos que en abril del año pasado.

El pilar principal de Milei, en crisis

El frente fiscal se agravará este mes, por el incremento de 3,38% de la mitad del gasto público que representan las jubilaciones, pensiones y planes sociales mientras comienza a impactar la eliminación prevista por la Ley de Modernización Laboral de los impuestos internos sobre los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.

Debido a su esquema de vencimientos, la medida comenzará a impactar en la recaudación de mayo 2026 a excepción de lo correspondiente a ingresos aduaneros que sí empezaron a impactar en abril.

Ese contexto de ingresos en caída real con la mitad del gasto público indexada por la inflación del mes anterior y la otra mitad inflexible a la baja, es lo que observa el mercado que incluye en los análisis la estimación de una pérdida del resultado fiscal positivo que puede incluso derivar en un nuevo incumplimiento con las metas fijadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El FMI viene postergando el tratamiento en el directorio de la segunda revisión del acuerdo vigente a la espera de que el Gobierno argentino cumpla con los compromisos asumidos, según se desprende del comunicado del staff ratificado por la directora gerente, Kristalina Georgieva.

El mes pasado en el marco de la asamblea anual del organismo, el staff emitió un comunicado informando de un acuerdo sobre las metas alcanzado con las autoridades argentinas que iba a ser elevado al directorio una vez que se cumplan con las medidas pendientes. Dos semanas después, el directorio del FMI no tiene previsto tratar el acuerdo según se desprende del cronograma de reuniones de los próximos 15 días, dejando abierta la idea de que hay todavía compromisos no cumplidos por el gobierno de Milei.