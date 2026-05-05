El regreso de Nández a Boca es muy posible: cuánto debe pagar Riquelme

El volante uruguayo cuenta con grandes chances de marcharse de Medio Oriente en los próximos meses

Desde hace un largo tiempo se menciona que Nahitan Nández tiene ganas de marcharse del fútbol de medio oriente para darle mayor emoción a su carrera como jugador profesional y esto provocó que se ponga en discusión una posible vuelta a Boca. Una que no es para nada descabellada, debido a que existieron charlas con Juan Román Riquelme, que estaría interesado en sumarlo para después del Mundial.

“Román me mandó mensaje en su momento y estuvimos en contacto por un tiempo. Él me dice que deje un lindo recuerdo en Boca y le gustaría que vuelva a vestir la camiseta. La otra vez, un poco en chiste, me mandó un mensaje si iba a seguir de vacaciones y si quería volver a Boca”, sostuvo el uruguayo hace un tiempo en charla con el medio El Espectador Deportes.

De acuerdo con los trascendidos, hay una chance desde el punto de vista económico y viable para el fútbol argentino. “Boca tendría que abonar la cláusula de salida de Nández, que ronda los 5 millones de dólares”, expresaron desde el portal Planeta Boca Juniors. Un valor que se encuentra dentro de las posibilidades que la institución maneja al momento de pensar en contratacion.

Hay que recordar que el uruguayo dispone de contrato con Al-Qadsiah hasta junio del 2027 y, de momento, no hay charlas para que el vínculo se extienda por un tiempo más. Una señal positiva porque permite entender que estarían abiertos a negociar su ficha. Una que obtuvieron sin costo alguno, debido a que la contratación se llevó a cabo después de que el volante quedara libre del Cagliari.

Sin embargo, hay un detalle que podría llegar a complicar la incorporación de Nahitan Nández: es que al equipo le falta un cupo para jugadores extranjeros. Es por ello que la posible venta de Marcelo Saracchi en el mercado de pases es una que reúne grandes chances de concretarse, debido a que el Celtic de Escocia manifestó estar interesado en quedarse con el pase del lateral izquierdo.

Hay que recordar que el uruguayo fue dado a préstamo después de que Claudio Úbeda, junto a Miguel Ángel Russo, detectara una serie de comportamientos dentro del vestuario que no eran del todo positivos. Primero se resolvió que el exjugador de River quede apartado del grupo general y entrene de manera diferente para luego mandarlo al fútbol escocés a sumar minutos que se le iban a complicar conseguir.

¿Boca va por un arquero?

Por otro lado, se debe considerar que Boca se encuentra analizando la posibilidad de sumar un arquero de cierta experiencia a nivel internacional, debido a que Agustín Marchesín se rompió los ligamentos cruzados y tendrá que dejar la actividad oficial al menos hasta enero del 2027. Mientras que el plantel quedó con los servicios de Leandro Brey y Javier García.

“El nombre del arquero que le acercaron a Boca es Paulo Gazzaniga”, informó el periodista Luciano Cofano en Planeta Boca Juniors. Uno que se encuentra sumando minutos en el Girona de España. “Soy hincha, lo dije varias veces. Me gustaría jugar en el fútbol argentino. Tengo un contrato acá, es difícil ahora. Pero es una ilusión… me gustaría jugar allá. Por ahora es medio complicado. Igualmente, la ilusión siempre está”, expresó hace un tiempo.

Lo particular de su presente es que ocupa un lugar dentro de la formación titular, pero esto es producto de que Marc-André ter Stegen se encuentra lesionado y regresaría recién para la siguiente temporada. Una vez que los dos se encuentren en las mismas condiciones, el argentino no tiene asegurado que vaya a sumar minutos con mayor regularidad.