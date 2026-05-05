Cuál es el código de vestimenta de la Met Gala 2026: los looks más icónicos de la noche

Lady Gaga en Met Gala 2026.

La Met Gala 2026 regresó al Museo Metropolitano de Arte en Nueva York este lunes 4 de mayo con looks que no defraudaron. Organizado por Vogue, se trata de uno de los eventos más esperados de la industria de la moda que reúne a celebridades en una cena de beneficencia para el Costume Institute.

Cuál es el código de vestimenta de la Met Gala 2026

La temática de la Met Gala de este año es "Fashion is art" ("La moda es arte", en español). La idea es que los invitados se vistan de una manera artística y creativa, conectando piezas de arte. La consigna está inspirada en la colección Costume Art del Costume Institute, que explora las representaciones del cuerpo vestido al combinar prendas con obras de arte para "revelar la relación intrínseca entre la ropa y el cuerpo”.

"La idea era volver a incluir el cuerpo en las conversaciones sobre arte y moda, y ensalzarlo, no eliminarlo para elevar la moda a forma de arte", explicó Andre Bolton, jefe del instituto.



Este año, como en otras ediciones, la lista de invitados rondó las 450 personalidades, entre ellos diseñadores, modelos, músicos, actores y deportistas. Si bien el listado completo comenzó a conocerse con su alfombra roja, hubo tres ausencias de grandes estrellas: Meryl Streep, Zendaya y Bella Hadid no estuvieron presentes.

Los looks más icónicos de la noche

La consigna de este 2026 permitió que las celebridades llegaran con propuestas artísticas y más arriesgadas. Además de vestidos con proporciones exageradas, hubo prendas inspiradas en obras de arte e historias personales a través del diseño. Entre los primeros outfits destacados se encontraron:

Emma Chamberlain

La influencer estadounidense lució un vestido Mugler de Miguel Castro Freita hecho a medida. El diseño de la marca francesa busca recrear un cuadro con pinceladas en diferentes tonos, donde predomina el color amarillo y las fusiones con tonos violáceos y azules. La prenda está inspirada en algunas de las pinturas de Van Gogh y de Munch. Además, el estilista de la influencer, Jared Ellner, también seleccionó looks de archivo de Mugler como influencias, entre ellos, el icónico vestido de mariposa de 1997.

Emma Chamberlain por Mugler en la Met Gala 2026 (Créditos: Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Janelle Monáe

La artista lució un diseño de Christian Siriano inspirado en la naturaleza, que parecía un paisaje desde arriba. El diseño contaba con mariposas robot que aleteaban, apliques de cables y césped artificial.

Janelle Monáe en la Met Gala 2026

Jordan Roth

El productor, presidente de Jujamcyn Theaters y uno de los grandes referentes de la moda de Nueva York, se vistió con un diseño customizado de Robert Wun SS24. El vestido estuvo predominado por los colores grises y, según trascendió, fue inspirado en una película de terror en donde el protagonista es perseguido por su propia sombra.

Jordan Roth por Robert Wun en la Met Gala 2026

Gwendoline Christie

La actriz británica lució un vestido rojo que apostó por la tendencia de volumen. Sin embargo, el accesorio compitió por el protagonismo: una máscara de su propio rostro sumó dramatismo y giró la propuesta a un tono más teatral.

Gwendoline Christie en la Met Gala 2026

Heidi Klum

La modelo llegó a la Met Gala con un diseño teatral y vanguardista de la austríaca Marina Hoermanseder. Fue una de las propuestas más creativas de la noche, con una clara alusión a una escultura de cuerpo completo.

Heidi Klum en la Met Gala 2026

Sam Smith

El cantante arribó a la Met Gala con un Christian Cowan total black. El atuendo contaba con destellos plateados y se complementaba con un accesorio alto de pluma y guantes de encaje.

Sam Smith en la Met Gala 2026

Katy Perry

La cantante asistió a un diseño de Balenciaga. El vestido tenía un diseño moderno y era totalmente blanco, pero la protagonista del look fue la máscara plateada, similar a la utilizada por los esgrimistas. En su paso por la alfombra roja, se descubrió el rosto y también mostró la carta del tarot El Mago, como una señal de acción y creación marcada por un infinito sobre la cabeza y la frase “commitment to the bit”.