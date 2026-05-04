Queda libre del Manchester United y podría sumarse al Inter Miami de Lionel Messi

Se encuentra a semanas de quedarse con el pase en su poder y ya negocia con el club del argentino.

El mercado de pases internacional de a poco va entregando los primeros rumores de posibles fichajes que se podrían concretar durante o después del Mundial. Uno de los movimientos que más comentarios despertará es sobre la figura del Manchester United que se encuentra a semanas de quedar libre y que podría sumarse al Inter Miami de Lionel Messi como refuerzo estelar.

Una de las intenciones del conjunto de la MLS es construir un equipo competitivo que le permita coronarse en el plano local, pero también con obtener la Copa de Campeones de la CONCACAF con el fin de asegurar un lugar en el próximo Mundial de Clubes y acceder a la Copa Intercontinental. Por ende, los directivos comenzaron a moverse y negocian con una figura de talla internacional.

“Inter Miami sigue trabajando en el fichaje de Casemiro como objetivo prioritario para el mediocampo, como se reveló en marzo. El brasileño sigue en conversaciones y tentado por esta opción por encima de otras propuestas”, expresó el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X (ex Twitter). Uno de los detalles a conversar es el salario que va a percibir.

Hay que recordar que en la liga de Estados Unidos el sistema de fichaje dispone de una serie de reglas que son consideradas particulares. Cada equipo tiene derecho a contar con tres jugadores que son etiquetados como franquicia. Por ende, los seleccionados pueden disponer de beneficios económicos por encima del resto. Para los demás, hay un tope que no puede superarse.

Si se observa el plantel del Inter Miami, es posible apreciar a Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Lionel Messi. Tampoco hay que descartar a Germán Berterame por el que pagaron poco más de 12 millones de dólares por su ficha al Monterrey de México. Los cuatros son piezas más que importantes y que cobran un salario elevado. La llegada de un jugador como Casemiro obliga a pensar en una ingeniería para que mantenga el nivel de ingresos que percibe en la actualidad en uno de los clubes más importantes de la Premier League.

No obstante, hay otro elemento que se debe considerar y es que el Manchester United se encuentra clasificado a la Champions League de la temporada 2026/2027 y esto podría generar que el jugador de la Selección de Brasil pueda negociar la colocación de un bono dentro de su salario por los partidos que vaya a disputar. Hasta el momento, su salida es casi un hecho, pero los hinchas inundan las redes sociales para que no se marche y se quede al menos un año más.

¿El Inter Miami puede jugar la Copa Libertadores?

Se trata de una negociación que se encuentra pensada para la temporada 2027 y 2028. El primer paso fundamental para que el Inter Miami pueda participar de la Copa Libertadores es que la MLS le dé el permiso y a su vez la CONCACAF esté de acuerdo con esta invitación que realizan desde la CONMEBOL. Sin embargo, la venta se abriría para los demás clubes de la federación.

"Es una cuestión de CONCACAF con CONMEBOL. He tenido conversaciones con Alejandro Domínguez de CONMEBOL y tanto él como yo compartimos que si se puede dar la participación de Inter Miami en Libertadores, sería buenísimo para la CONMEBOL, para la competencia y para nosotros. Obviamente hay temas de calendario”, señaló Jorge Más, propietario del Inter Miami, hace unas semanas.

La incorporación del conjunto de Lionel Messi podría estar acompañada de otros clubes de la MLS, además de presentar el regreso de los equipos que forman parte de la liga de México. La CONCACAF debería reorganizar su sistema de clasificación para determinar quiénes serían los clasificados a la Copa Libertadores.