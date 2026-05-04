Un ex futbolista de Racing criticó a Manuel Adorni: "Después el cabeza soy yo".

Un ex futbolista de Racing Club liquidó a Manuel Adorni luego de que se hicieran públicas las refacciones que realizó en su casa ubicada en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz por un monto de 245.000 dólares en efectivo. Se trata de Claudio García, ex delantero de la 'Academia' quien también vistió la camiseta de la Selección Argentina, que apuntó contra el jefe del Gabinete de Ministros en la red social X (antes Twitter). "Una cascada en el jardín de su casa. Y después el cabeza soy yo…", expresó el 'Turco', haciendo referencia a una de las obras que el contratista Matías Tabar declaró haber hecho este lunes ante la Justicia.

García, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones 2025, criticó duramente a Adorni en los últimos días luego de que se destaparan numerosas inconsistencias de su patrimonio, además de un polémico viaje que realizó junto a su esposa en el avión presidencial. El pasado 29 de abril, publicó una foto de una bolsa de ñoquis junto con el mensaje: "Hoy 29 salen esos adornis".

El fútbol argentino, contra Adorni: los mensajes de repudio contra el funcionario del Gobierno de Javier Milei

El ex atacante con amplio paso por el fútbol argentino durante las décadas de los '80 y '90 no fue el único del ambiente que se expresó sobre el escándalo: el sábado pasado, algunos hinchas de San Lorenzo fueron lapidarios con Adorni y lo trataron de "ladrón" durante el clásico frente a Independiente en el fútbol argentino. Mientras el jefe de Gabinete de ministros de la Nación en el gobierno de Javier Milei es investigado por la Justicia por supuestos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito, en el Nuevo Gasómetro colgaron una bandera con un mensaje directo para el funcionario.

"Adorni ladrón", la bandera en San Lorenzo vs. Independiente. - Apareció una bandera de San Lorenzo en la que trataron de ladrón a Manuel Adorni.

En semejante contexto negativo para el funcionario de 46 años, Sacachispas también aprovechó para "sacudirlo" a través de su cuenta oficial de X: el equipo de Villa Soldati, que actualmente milita en la Primera C, disparó munición gruesa a pura ironía contra el hombre de confianza de Javier y Karina Milei en La Libertad Avanza con un escueto pero contundente mensaje: "Andamos con algunos quilombitos financieros, ¿alguien conoce dos viejitas piolas que nos puedan dar un préstamo?". La referencia tiene que ver con que, supuestamente, el préstamo del dinero para comprar una de las tantas propiedades de Adorni llegó de parte de dos mujeres jubiladas, aunque luego declararon no conocerlo. "Fin", sentenciaron en el tuit, al estilo de como suele cerrar sus posteos el propio jefe de Gabinete de la Nación.

¿Qué pasa con Manuel Adorni?

El jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito desde que se convirtió en funcionario de Javier Milei en 2023, en una causa a cargo del fiscal Gerardo Pollicita. Además de sus inmuebles y patrimonio, la Justicia investiga la procedencia del dinero con el que pagó sus vacaciones. "Todo está justificado. No tengo ninguna inconsistencia de nada", señaló Adorni.

Tras negar haber cometido delitos al presentar su informe de gestión en el Congreso, el jefe de Gabinete aseguró que no se arrepiente de haber volado en primera clase con su familia al Caribe a pasar el año nuevo de 2025 porque "son viajes de índole personal". "No tengo ninguna inconsistencia de nada", lanzó. Su vuelo costó 5.800 dólares y fue pagado en efectivo y en dólares, según confirmó la Justicia.

"Son viajes de índole personal en carácter familiar para que mis hijos tengan unos días de vacaciones. No me arrepiento, son personales. No me voy a arrepentir de brindarle a mis hijos y a mi familia unos días de vacaciones", dijo Adorni en diálogo con El Observador.