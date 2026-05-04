Milo J hizo su Tiny Desk junto a la murga Agarrate Catalina.

Milo J sorprendió al público internacional al protagonizar su episodio en el prestigioso Tiny Desk Concert, organizado por la radio estadounidense NPR Music. En un show junto a la reconocida murga uruguaya Agarrate Catalina, el artista argentino de apenas 19 años llevó el folklore a un escenario global, marcando un paso clave en su carrera internacional.

Durante la presentación, el músico desplegó una puesta cargada de símbolos y homenajes a figuras culturales que influenciaron su obra, especialmente su último disco, “La vida era más corta”. Entre los objetos que mostró se destacaron un banderín de Deportivo Morón, un ejemplar del clásico poema épico argentino Martín Fierro, una placa con la imagen de las Islas Malvinas y un suplemento especial de la revista Folklore de 1967 con Mercedes Sosa en la tapa.

Esta combinación de elementos no solo resaltó su identidad argentina, sino que también sirvió para conectar con la tradición del folklore nacional y la historia cultural del país. En ese sentido, la colaboración con Agarrate Catalina aportó un toque de murga uruguaya que enriqueció el espectáculo, fusionando dos expresiones populares del Río de la Plata.

El episodio de Milo J representa además el regreso de un artista argentino a este ciclo musical que se graba en una pintoresca biblioteca y que se ha convertido en un fenómeno global, conocido por descubrir y proyectar talentos emergentes con propuestas auténticas y frescas.

Con esta apuesta, el joven músico demuestra que el folklore puede reinventarse y llegar a nuevas audiencias, manteniendo vivas las raíces culturales y al mismo tiempo explorando sonoridades contemporáneas. Su presentación en Tiny Desk es un claro ejemplo de cómo la música argentina sigue ganando espacio en el mapa internacional.

Un ejemplar del Martín Fierro y una portada de Mercedes Sosa: el homenaje a la cultura argentina de Milo J en su Tiny Desk.

Peteco Carabajal emocionó al folklore por lo que dijo de Milo J: "Orgullo"

Peteco Carabajal se pronunció en un festival de folklore sobre el rol de Milo J en el fervor juvenil que se despertó por este género y mostró su admiración hacia el músico de 19 años. El emblema de los sonidos tradicionales argentinos se mostró feliz por el actual contexto y no escatimó en elogios hacia el nuevo exponente.

El intérprete de canciones como Perfume de Carnaval y Como Pájaros en el Aire valoró el aporte de Milo J para acercar estos sonidos a las nuevas generaciones. El referente del género señaló que el crecimiento del interés juvenil por la música tradicional es una señal positiva para la cultura popular y agradeció al joven artista por tender puentes entre lo clásico y lo contemporáneo. Este tipo de cruces permite que el género se mantenga vivo y en constante evolución.

"Mucho orgullo por quien ha generado esto, junto a otros. Este chico, Milo. Es muy changuito y no es que lo viene a proponer como un circo para los jóvenes; el viene a buscar las raíces, a autores. Y que lo de a conocer a los jóvenes me parece bárbaro", comentó Peteco Carabajal en diálogo con Canal 10 de Córdoba, en el detrás de escenar del Atahualpa Yupanqui, en el Festival de Cosquín.