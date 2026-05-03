Vuelve el frío en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 3 de mayo de 2026

El arranque de mayo 2026 había mostrado una postal más cercana a la primavera que al otoño en el centro del país. Sin embargo, el cambio de masa de aire ya empieza a sentirse y marcará un quiebre durante el primer fin de semana del mes en las ciudades de Santa Fe y Rosario.
De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 3 de mayo llegará con un descenso térmico moderado pero sostenido, acompañado por mayor nubosidad y viento, en línea con lo que suele ocurrir en esta época del año en la región pampeana.
El descenso térmico no es extremo, pero sí significativo por el contraste con los días previos. Este tipo de variaciones abruptas suele generar mayor sensación de frío y obliga a ajustar hábitos: desde volver al abrigo hasta modificar rutinas al aire libre.
Cómo estará el clima en Rosario hoy
En la ciudad del monumento a la bandera, el domingo se presentará con cielo parcialmente nublado a algo cubierto y un perfil claramente más fresco. Las temperaturas oscilarán aproximadamente entre los 8 grados de mínima y los 18 grados de máxima, con viento leve a moderado.
El dato clave es el contraste: venimos de jornadas con máximas cercanas o superiores a los 24 grados, lo que convierte a este descenso en el primer aviso concreto del otoño más firme. De acuerdo a las previsiones del SMN, mayo ya marca una baja progresiva de las máximas hacia los 18–20 grados en promedio.
Los detalles del pronóstico en Santa Fe para este domingo
En la ciudad de Santa Fe, el panorama será similar, pero con algo más de humedad. Se espera una mínima cercana a los 9–10 grados y una máxima alrededor de los 19 grados.
Además, no se descarta cierta inestabilidad leve durante la jornada, con nubosidad variable y baja probabilidad de precipitaciones aisladas. Este tipo de condiciones responde a la rotación de vientos hacia el sector sur, típica de los cambios de masa de aire en la región.
Las recomendaciones para el clima del domingo
- Vestite en capas: mañana fría (8–10°) y tarde templada (18–19°). Ideal combinar abrigo liviano con prendas que puedas sacar.
- No subestimes el viento: puede bajar la sensación térmica, sobre todo temprano y al anochecer.
- Llevá campera o buzo aunque salgas al mediodía: la amplitud térmica se va a sentir.
- Calzado cerrado: el piso puede estar fresco y húmedo en primeras horas.
- Aprovechá el sol cuando aparezca: ayuda a templar, pero no alcanza para sostener calor constante.
- Hidratate igual: aunque no haga calor, el cuerpo sigue necesitando líquidos.
- Planificá actividades al aire libre para la tarde: será el momento más agradable del día.
- Si sos sensible al frío, cuidá garganta y vías respiratorias: bufanda liviana puede marcar la diferencia.
- Atención con cambios bruscos de temperatura al salir o entrar a distintos lugares.