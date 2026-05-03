Vuelve el frío en Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 3 de mayo de 2026

Frío en Santa Fe.

El arranque de mayo 2026 había mostrado una postal más cercana a la primavera que al otoño en el centro del país. Sin embargo, el cambio de masa de aire ya empieza a sentirse y marcará un quiebre durante el primer fin de semana del mes en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 3 de mayo llegará con un descenso térmico moderado pero sostenido, acompañado por mayor nubosidad y viento, en línea con lo que suele ocurrir en esta época del año en la región pampeana.

El descenso térmico no es extremo, pero sí significativo por el contraste con los días previos. Este tipo de variaciones abruptas suele generar mayor sensación de frío y obliga a ajustar hábitos: desde volver al abrigo hasta modificar rutinas al aire libre.

Cómo estará el clima en Rosario hoy

En la ciudad del monumento a la bandera, el domingo se presentará con cielo parcialmente nublado a algo cubierto y un perfil claramente más fresco. Las temperaturas oscilarán aproximadamente entre los 8 grados de mínima y los 18 grados de máxima, con viento leve a moderado.

El dato clave es el contraste: venimos de jornadas con máximas cercanas o superiores a los 24 grados, lo que convierte a este descenso en el primer aviso concreto del otoño más firme. De acuerdo a las previsiones del SMN, mayo ya marca una baja progresiva de las máximas hacia los 18–20 grados en promedio.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico en Santa Fe para este domingo

En la ciudad de Santa Fe, el panorama será similar, pero con algo más de humedad. Se espera una mínima cercana a los 9–10 grados y una máxima alrededor de los 19 grados.

Además, no se descarta cierta inestabilidad leve durante la jornada, con nubosidad variable y baja probabilidad de precipitaciones aisladas. Este tipo de condiciones responde a la rotación de vientos hacia el sector sur, típica de los cambios de masa de aire en la región.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones para el clima del domingo