Starmer dice que podrían introducirse nuevas competencias para prohibir marchas propalestinas

Imagen de archivo del primer ministro británico, Keir Starmer, durante una rueda de prensa en Downing Street, Londres, Reino Unido.

​El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que el Gobierno podría prohibir las marchas propalestinas en ‌determinadas circunstancias debido al "efecto ‌acumulativo" que las manifestaciones han tenido sobre la comunidad judía, tras el apuñalamiento de dos hombres judíos el miércoles en Londres.

Starmer declaró a la BBC que siempre defenderá la libertad de expresión y la protesta pacífica, pero indicó que consignas como "Globalizar la Intifada" ​durante las manifestaciones ⁠son "totalmente inaceptables" y quienes las profieran deberían ser ‌procesados.

Las marchas propalestinas se han convertido en ⁠algo habitual en Londres desde ⁠el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, que desencadenó la guerra de Gaza. Los críticos afirman ⁠que las manifestaciones han generado hostilidad y se ​han convertido en un foco de ‌antisemitismo.

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Los manifestantes argumentan que están ‌ejerciendo su derecho democrático a poner de relieve ⁠los problemas políticos y de derechos humanos relacionados con la situación en Gaza.

Starmer afirmó que no niega que haya "opiniones legítimas muy firmes sobre Oriente Medio, ​sobre Gaza", ‌pero que muchas personas de la comunidad judía le habían expresado su preocupación por el carácter repetitivo de las marchas.

Cuando se le preguntó si la respuesta más dura debería centrarse ⁠en los cánticos y las pancartas, o si las protestas deberían detenerse por completo, Starmer respondió: "Creo que sin duda lo primero, y creo que hay casos en los que procede lo segundo. Creo que es hora de analizar de forma global las protestas y su efecto acumulativo".

El ‌jueves, Reino Unido elevó su nivel de amenaza terrorista a "grave" en medio de crecientes preocupaciones de seguridad por la posibilidad de que estados extranjeros estén contribuyendo a avivar la violencia, incluida la dirigida contra la comunidad judía.

"Estamos ‌observando una amenaza elevada para las personas e instituciones judías e israelíes en Reino Unido", dijo en un comunicado ‌el jefe de ⁠la policía antiterrorista, Laurence Taylor, añadiendo que la policía está trabajando «ante una situación global ​impredecible que tiene consecuencias más cercanas a casa, incluidas amenazas físicas por parte de actores con vinculaciones estatales".

Con información de Reuters