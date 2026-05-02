Desarrollo regional: el Gobierno de La Rioja presentará un proyecto para incentivar inversiones en turismo

El Gobierno de La Rioja avanza en la elaboración de un proyecto de ley destinado a promover inversiones en el sector turístico. La iniciativa será presentada próximamente ante la Legislatura provincial como parte de una estrategia para fortalecer la actividad.

El ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, junto al secretario de Turismo, José Rosa, encabezaron una jornada de trabajo con equipos técnicos para ultimar detalles de la propuesta.

Desde la cartera señalaron que el objetivo es generar herramientas que incentiven la llegada de capitales y consoliden al turismo como uno de los motores económicos de la provincia. Además, destacaron la importancia de avanzar en un modelo de desarrollo planificado y sostenible.

Por el momento, no se dieron a conocer detalles específicos sobre el contenido del proyecto ni sus alcances concretos, que serán definidos una vez que la iniciativa ingrese formalmente al ámbito legislativo.

La Rioja promovió su potencial turístico en la región

Con eje en la articulación federal y la búsqueda de respuestas ante un escenario adverso, La Rioja se sumó a una jornada impulsada por el Consejo Federal de Inversiones, donde se analizaron estrategias para fortalecer el turismo como motor productivo. El encuentro reunió a referentes de todo el país en el marco del programa Una Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal -Turismo.

La representación riojana estuvo integrada por el titular de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, Gabriela Pedrali; y el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, quienes formaron parte de las instancias de intercambio sobre el presente del sector y sus proyecciones.

Pedrali aseguró que el turismo es una de las grandes oportunidades que tiene el país, pero sin embargo "hoy atraviesa un momento complejo y de muchas dificultades, profundizadas por las decisiones del Gobierno nacional".

En esa línea, remarcó que estos espacios resultan clave para construir consensos y afirmó: "Haber participado de la jornada organizada por el CFI resulta clave para delinear una hoja de ruta común junto a representantes del sector de las distintas provincias y fortalecer una agenda compartida". Pedrali remarcó que, como presidenta de la Comisión, los estos espacios de intercambio son fundamentales para conocer de primera mano la realidad del sector y avanzar en las normativas necesarias.

Desde la cartera provincial, Luna puso en valor el potencial del sector para dinamizar las economías regionales. “El turismo permite soñar con el desarrollo integral y con la revalorización de las identidades, permite trabajar de manera colectiva para construir la esperanza en el interior profundo”, aseveró.