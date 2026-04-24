La Rioja promovió su potencial turístico en la región y apuntó contra el abandono de Nación en el sector

Con eje en la articulación federal y la búsqueda de respuestas ante un escenario adverso, La Rioja se sumó a una jornada impulsada por el Consejo Federal de Inversiones, donde se analizaron estrategias para fortalecer el turismo como motor productivo. El encuentro reunió a referentes de todo el país en el marco del programa Una Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal -Turismo.

La representación riojana estuvo integrada por el titular de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados de la Nación, Gabriela Pedrali; y el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, quienes formaron parte de las instancias de intercambio sobre el presente del sector y sus proyecciones.

Pedrali aseguró que el turismo es una de las grandes oportunidades que tiene el país, pero sin embargo "hoy atraviesa un momento complejo y de muchas dificultades, profundizadas por las decisiones del Gobierno nacional".

En esa línea, remarcó que estos espacios resultan clave para construir consensos y afirmó: "Haber participado de la jornada organizada por el CFI resulta clave para delinear una hoja de ruta común junto a representantes del sector de las distintas provincias y fortalecer una agenda compartida". Pedrali remarcó que, como presidenta de la Comisión, los estos espacios de intercambio son fundamentales para conocer de primera mano la realidad del sector y avanzar en las normativas necesarias.

Turismo como eje de desarrollo

Desde la cartera provincial, Luna puso en valor el potencial del sector para dinamizar las economías regionales. “El turismo permite soñar con el desarrollo integral y con la revalorización de las identidades, permite trabajar de manera colectiva para construir la esperanza en el interior profundo”, aseveró.

En esa línea, destacó el camino recorrido por la provincia en materia de promoción y recuperación cultural y sostuvo que en los últimos se logró impulsar la recuperación de la historia, de las identidades y se están "proyectando al mundo", como parte de un desarrollo integral.

El funcionario enfatizó la necesidad de una intervención nacional que acompañe al sector en el actual contexto económico. “Necesitamos en forma urgente políticas nacionales contracíclicas para el sector", concluyó.

Una agenda común

Durante el encuentro se presentaron las potencialidades de sus regiones con el fin de avanzar en una agenda compartida que fortalezca la actividad en todo el país. En este espacio de articulación federal, se destacó la necesidad de contar con herramientas nacionales que respalden al sector ante el complejo escenario económico actual para así reafirmar el rol estratégico del turismo como motor de desarrollo local y generación de empleo.

Se definieron ejes de acción prioritarios que contemplan la capacitación en gestión, la implementación del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes y una planificación estratégica proyectada hacia el año 2026. Estas líneas de trabajo buscan consolidar una visión común y federal, y asegurar que la coordinación entre las provincias permita sostener el crecimiento de la industria turística y mejorar la competitividad de los destinos en todo el territorio argentino.