Quintela apuesta al crecimiento turístico de La Rioja con nuevas políticas: todos los detalles

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mantuvo un encuentro con Andrés Deyá, titular de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, con el objetivo de analizar nuevas estrategias para fortalecer el turismo en la provincia y evaluar el impacto de políticas recientes.

La reunión se llevó a cabo en la Residencia Oficial y permitió realizar un balance del programa “Movete por La Rioja”, así como del uso de los bonos Chacho como herramienta para incentivar el consumo turístico. Tras el encuentro, Deyá calificó la jornada como positiva y destacó la predisposición del Gobierno provincial para generar espacios de diálogo que contribuyan al desarrollo del sector.

Durante la conversación, se valoraron las iniciativas impulsadas por la provincia, especialmente aquellas orientadas a implementar medidas innovadoras que diferencien la oferta turística. En ese sentido, el referente nacional subrayó la importancia de avanzar con propuestas que respondan a los cambios en el comportamiento de los viajeros.

En relación con la actividad local, Deyá señaló que el turismo riojano atraviesa una etapa de transformación, marcada por nuevas modalidades de consumo. Indicó que los visitantes optan cada vez más por alternativas como alojamientos no tradicionales y turismo de cercanía, lo que obliga a actualizar los mecanismos de medición y planificación del sector.

Asimismo, destacó que el turismo ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda de gestión del Gobierno provincial, y remarcó el trabajo articulado con entidades del sector, como la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, para potenciar la actividad en el territorio.

En cuanto al contexto nacional, el dirigente señaló que, si bien se mantiene el interés por viajar, el escenario actual presenta desafíos vinculados a la conectividad y a las condiciones económicas, lo que redefine el perfil del turista y sus decisiones.

El éxito riojano en Semana Santa

La Rioja superó la media nacional y se consolidó como uno de los destinos elegidos del Norte argentino para disfrutar de esta fecha especial con fuerte presencia de visitantes internacionales, nacionales y de cercanía, posicionándose además por encima de otras regiones tradicionalmente muy concurridas. Según los datos recogidos por el Observatorio Económico de Turismo de La Rioja, la provincia registró una ocupación hotelera del 70% con un impacto económico estimado de más de $1.814 millones reflejando una actividad sostenida en el sector.

Desde el Gobierno de La Rioja destacaron que este resultado no es casual, sino el reflejo de un trabajo planificado y sostenido que impulsa el desarrollo turístico en todo el territorio provincial, con políticas de promoción, inversión en infraestructura y puesta en valor de sus atractivos culturales y naturales.

Uno de los datos reflejados, especifica que el mayor flujo de visitantes se concentró en destinos del interior como Villa Unión, Chilecito, Famatina y Arauco, registrando picos de ocupación superiores al 80% y 90%, respectivamente. Esta tendencia evidencia una marcada preferencia por propuestas vinculadas a la naturaleza, la cultura y las experiencias identitarias de cada territorio.

Además, se observó un fuerte crecimiento del excursionismo en distintos puntos de la provincia, lo que impulsó un importante movimiento interno. En este sentido, visitantes de diferentes localidades aprovecharon el fin de semana para realizar actividades recreativas en parques, reservas y atractivos naturales. Se registró una preferencia por salidas cortas y al aire libre, sin pernocte.