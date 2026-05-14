Argentina tiene impactantes paisajes y vistas que sorprenden tanto a los pobladores locales como a los turistas que vienen desde distintas partes del mundo. Sin embargo, hay una que llamó la atención desde un lugar inusual: el espacio. Hace un tiempo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) difundió una foto donde se ve un "corazón de color rosa" en la provincia de Buenos Aires.

A simple vista, parece que se trata de una curiosidad estética, pero detrás de ello se esconde un fenómeno natural complejo que explica tanto su forma como su particularidad tonalidad. Se trata de las Salinas Las Barrancas, ubicada a unos 53 kilómetros de Bahía Blanca, en el partido de Villarino.

Esta "laguna rosada" tiene hasta 10 kilómetros de ancho que se distingue por la silueta vista por un astronauta desde la Estación Espacial Internacional, algo poco habitual incluso en registros satelitales.

¿Qué esconden las Salinas Las Barrancas?

Este "corazón rosa" es el resultado de procesos climáticos, químicos y biológicos que interactúan en un entorno extremo. Este equilibro convierte a este punto bonaerense en un laboratorio natural a cielo abierto, que se encuentra por debajo del nivel del mar.

Cuando llueve, el agua se acumula y, cuando se evapora, se extrae la sal. En Las Barrancas se ha cosechado sal durante décadas y se extraen miles de toneladas.

Entre las especies que habitan estas salinas se encuentran aves coloridas, como el flamenco chileno y el cardenal amarillo, en peligro de extinción.

¿Por qué es rosa?

El color rosa de las salinas está vinculada a la presencia de microorganismos que sobreviven en ambientes con alta concentración de sal, especialmente la microalga Dunaliella salina, capaz de producir pigmentos rojizos conocidos como carotenoides.

Cuando la laguna recibe lluvias, el nivel de agua aumenta y la salinidad baja, lo que modifica la composición biológica del ecosistema. En esos momentos, el agua puede verse más rojiza o incluso amarronada, dependiendo de qué organismos predominan.

¿Cómo son Las Salinas Las Barrancas?

A medida que el agua se evapora, quedan al descubierto grandes superficies cubiertas de sal cristalizada, que reflejan la luz y cambian la apariencia del terreno. Se trata de un proceso similar al de una salina tradicional, pero a una escala mucho mayor.

Pese a las condiciones extremas que la rodean, el entorno no se encuentra vacío. En los bordes de la laguna crecen plantas halófilas, adaptadas a suelos salinos, y habitan aves.