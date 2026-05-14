Feinmann adelantó un dato terrible sobre la inflación que perjudica a Milei: "No llegamos"

Feinmann le da una advertencia a Milei.

El dato de inflación trajo algo de alivio al Gobierno, pero también abrió una nueva discusión que rápidamente escaló en los medios. Y quien puso el tema sobre la mesa con una advertencia incómoda fue Eduardo Feinmann.

En su programa por A24, el conductor analizó el número de abril, que marcó un 2,6% y significó una baja respecto al 3,4% del mes anterior. Un dato que, en principio, fue celebrado por el oficialismo.

¿Qué dijo Feimann sobre el dato de la inflación?

“Es la tapa de los diarios de mañana, es una baja significativa”, comenzó diciendo Feinmann, reconociendo el impacto positivo del indicador. Sin embargo, rápidamente aclaró que todo dependerá de lo que pase en los próximos meses.

“Si esto se transforma en una tendencia a la baja… veníamos de un año en escalerita para arriba”, agregó, dejando en claro que todavía no hay nada asegurado.

El análisis se volvió más interesante cuando puso el foco en las proyecciones que ya empiezan a circular. “Algunos dicen que mayo podría estar en 2%”, deslizó, abriendo la puerta a un escenario más optimista.

El dardo de Feinmann contra Milei

Pero el verdadero ruido llegó después, cuando lanzó una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo a Javier Milei: “Igual no sé si llegamos a agosto empezando con cero, medio complicado”, disparó sin rodeos, en referencia a la promesa del Presidente de que la inflación tendría un “cero adelante” para ese momento.

La declaración no pasó desapercibida porque, lejos de un discurso opositor, vino de una voz que en varias ocasiones se mostró cercana al Gobierno. Y eso le dio todavía más peso a la advertencia.

Eduardo Feinmann le lazó un palito a Milei.

El planteo dejó flotando una duda clave para el gobierno de Javier Milei: ¿la baja actual es el inicio de una tendencia sostenida o apenas un respiro momentáneo dentro de un proceso más largo?

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a consolidar estos números y acercarse a su objetivo, pero las palabras de Feinmann reflejan que incluso dentro de los análisis más cercanos hay cautela. Sobre todo porque vienen vaticinando cosas que no suceden hace varios meses.