Eduardo Feinmann habló del detalle que complica a Manuel Adorni.

La situación de Manuel Adorni con la Justicia sigue sumando complicaciones. Este miércoles, el dueño de una casa en el country Indio Cuá (mismo donde posee una que atravesó refacciones por 245.000 dólares abonados en mano) declaró que el jefe de gabinete le alquiló su propiedad por más de 20.000 dólares en efectivo.

Según pudo saber El Destape mediante fuentes judiciales, esta cifra corresponde a la suma de tres contratos de alquiler, dos de ellos concretados cuando este ya era funcionario. La noticia generó más ruido tanto en la sociedad como en los medios de comunicación, quienes hicieron sus respectivas lecturas al respecto. Eduardo Feinmann, por ejemplo, contó en vivo lo que le transmitieron fuentes cercanas al fiscal respecto de algo que complejiza aún más el caso Adorni.

Manuel Adorni sigue cada vez más complicado con la Justicia.

¿Qué dijo Feinmann sobre el caso Adorni?

Durante el pase con Pablo Rossi por A24, el reconocido conductor reveló que "alguien en la cercanía del fiscal (Gerardo) Pollicita" le confesó que "el mismo fiscal comentaba en su despacho que él no fue a buscar ninguna prueba", sino que "la prueba le llega al fiscal" en cantidad.

"Los testigos se presentan, él los llama, lo que quieras, pero él no está yendo a buscar mucha prueba. Le llueve la prueba", señaló Eduardo Feinmann, en relación a que las declaraciones se siguen sumando y pareciera cada vez haber menos lugar a duda sobre los movimientos del exvocero presidencial, a quien Javier Milei sigue respaldando a pesar del quiebre interno que esto pueda ocasionar en La Libertad Avanza.