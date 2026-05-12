Eduardo Feinmann reveló en dónde "se metió" Adorni tras el escándalo

Eduardo Adorni reveló dónde "se metió" Adorni tras los escándalos.

La jornada de este martes 12 de mayo estuvo marcada por la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, con epicentro en la Plaza de Mayo pero que tuvo sus respectivas concentraciones en diferentes puntos del país, en reclamo del no acatamiento de la Ley de Emergencia Universitaria por parte del Gobierno, que fue sancionada (y ratificada, tras un intento de derogación por parte de Milei mediante un decreto) por el Congreso, así como también por la deplorable situación salarial que atraviesan los docentes y no docentes.

Este acontecimiento fue cubierto por los medios de comunicación, aunque cada uno hizo su propia lectura al respecto a través de su variada programación. Durante el pase entre Pablo Rossi y Eduardo Feinmann por A24, por ejemplo, repararon en la enorme presencia del nombre de Manuel Adorni en los clásicos carteles de marcha, mayormente por los escándalos en los que se vio envuelto y por los cuáles está siendo investigado por la Justicia.

La alusión a Adorni fue inevitable durante la Marcha Universitaria.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre Adorni?

"En la marcha he visto muchos carteles", señaló Feinmann, enumerando algunos: "Que en paz descanse la ciencia", "Que en paz descanse la Educación Pública" y "El Riesgo Adorni hace que tu sueldo no aumente". Sobre este último en particular, deslizó: "En los carteles el apellido Adorni se metió en todo. En todo".

"'Estudiá si no querés ser Adorni', decía uno de los carteles. 'No hay plata', con el dibujo de Adorni", ejemplificó el periodista. "'Si ahogan nuestra educación, matan nuestro futuro'. Infinidad de carteles en ese sentido. ¿Al Gobierno le sirve? ¿No le sirve? Yo en los números estoy viendo que no", concluyó en vivo.