La Rioja superó expectativas y alcanzó un 70% de ocupación hotelera en Semana Santa

La Rioja superó la media nacional y se consolidó como uno de los destinos elegidos del Norte argentino para disfrutar de esta fecha especial con fuerte presencia de visitantes internacionales, nacionales y de cercanía, posicionándose además por encima de otras regiones tradicionalmente muy concurridas. Según los datos recogidos por el Observatorio Económico de Turismo de La Rioja, la provincia registró una ocupación hotelera del 70% con un impacto económico estimado de más de $1.814 millones reflejando una actividad sostenida en el sector.

Desde el Gobierno de La Rioja destacaron que este resultado no es casual, sino el reflejo de un trabajo planificado y sostenido que impulsa el desarrollo turístico en todo el territorio provincial, con políticas de promoción, inversión en infraestructura y puesta en valor de sus atractivos culturales y naturales.

Uno de los datos reflejados, especifica que el mayor flujo de visitantes se concentró en destinos del interior como Villa Unión, Chilecito, Famatina y Arauco, registrando picos de ocupación superiores al 80% y 90%, respectivamente. Esta tendencia evidencia una marcada preferencia por propuestas vinculadas a la naturaleza, la cultura y las experiencias identitarias de cada territorio.

Además, se observó un fuerte crecimiento del excursionismo en distintos puntos de la provincia, lo que impulsó un importante movimiento interno. En este sentido, visitantes de diferentes localidades aprovecharon el fin de semana para realizar actividades recreativas en parques, reservas y atractivos naturales. Se registró una preferencia por salidas cortas y al aire libre, sin pernocte.

Algunos de los principales atractivos registraron una destacada afluencia de público en el Parque Nacional Talampaya con 1.546 visitantes; Cable Carril, 1.500; y Paseo de los Sauces, 1.200. Asimismo, Mina La Mejicana y Sitio Arqueológico de Hualco superaron los 400 visitantes mientras que Parque de Los Dinosaurios y Memorial Facundo Quiroga mantuvieron una visitación por arriba de los 210 visitantes. En tanto, el santuario Señor de La Peña recibió un visita de mas de 20 mil fieles.

En línea con lo señalado a nivel nacional por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se describe un perfil de turista más prudente y orientado al control del gasto. Pero los resultados reflejan el trabajo sostenido del Gobierno de La Rioja en la implementación de políticas públicas que fortalecen el sector y permiten consolidar a la provincia como un destino elegido del Norte Argentino, incluso en un contexto desafiante para la actividad a nivel país.