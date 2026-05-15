Día Mundial del Whisky: 4 lugares imperdibles en Buenos Aires para probar etiquetas exclusivas y tragos de autor

Día del Whisky en Buenos Aires. (Crédito de foto: CIMA)

Buenos Aires se prepara para rendir homenaje a uno de los destilados más prestigiosos del mundo. El próximo 16 de mayo, el Día Mundial del Whisky encontrará en la escena bonaerense un escenario ideal para redescubrir etiquetas clásicas y explorar nuevas formas para degustar, que desafían los protocolos tradicionales.

Propuestas para ir a probar whisky

En Palermo y Nordelta, Hierro se posiciona como una parada obligatoria para quienes buscan maridajes precisos. Esta "Casa de Fuegos" cuenta con una selección de más de 20 etiquetas, destacando ejemplares escoceses como Talisker, cuyo perfil ahumado y final picante es ideal para acompañar carnes maduradas. Además de opciones estadounidenses e irlandesas, la propuesta se traslada a la coctelería de autor de Santiago Lambardi, con mezclas como "Lobo": a base de Bourbon, miel y Angostura, y "Domingo": una combinación de whisky irlandés con Aperol y soda que aporta frescura al paladar.

Hacia el norte, en Martínez, L’Atelier Bistró integra el whisky a su refinada cocina de inspiración francesa. Con una carta que incluye desde el complejo Lagavulin 10 años hasta rarezas japonesas como Akashi Single Malt, el bistró propone experiencias sensoriales específicas. Aquí, el whisky no es solo una bebida de sobremesa; se utiliza para realzar platos de ciervo con salsa de miso o para complementar la intensidad de un cremoso de chocolate al 70 % con sal de trufas.

El maridaje del Whisky es una buena opción para celebrar su día. (Crédito de foto: L'Atelier Bistró)

En Costanera Norte, Sendero propone una mirada más dinámica y social. La barra ofrece etiquetas de gran complejidad, como Caol Ila 12 y Glenmorangie 12, pero se destaca por su enfoque descontracturado en la coctelería. Junto a clásicos como el Penicillin, conviven creaciones propias como el "Sendero de los Apalaches", que utiliza Jack Daniel’s y cordial de durazno, que invita a nuevos públicos a perderle el miedo al destilado.

Finalmente, la celebración alcanza las alturas en CIMA, el rooftop bar en Palermo. Bajo la dirección de Flavia Arroyo, el whisky se aleja de los sillones de cuero para mezclarse con frutas y notas herbales. Tragos como el "POV: Mi tipo de Highball", con melón y cerveza, o el "Va whisky como piña", con banana y ananá, demuestran la versatilidad de marcas como Johnnie Walker y Singleton. Es una invitación a brindar sin protocolos, celebrando la vigencia de un clásico que sabe adaptarse a la noche porteña.

Direcciones para disfrutar el Día del Whisky