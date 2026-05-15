Ricky Sarkany advirtió por las importaciones: “Si esto no se corrige, estamos condenados”

Ricky Sarkany se refirió a la crisis del sector textil por la apertura de importaciones del Gobierno de Javier Milei.

El empresario y diseñador de moda Ricky Sarkany cuestionó el impacto de las plataformas de importación con arancel cero y caracterizó como “totalmente incierto” el escenario económico actual del país. “No se parece a nada de lo que vivimos. Es totalmente impredecible”, sostuvo Sarkany, quien consideró que la situación forma parte de “una transición” que “seguramente, en algún momento se corregirá”.

En declaraciones a la señal de noticias A24, Sarkany apuntó especialmente contra el ingreso de productos desde países con menores costos laborales e impositivos. “El problema –que debe estar en vistas del Gobierno para corregir– es el tema de las plataformas que llegan con arancel cero de productos de lugares donde los costos, la mano de obra, los impuestos y las leyes son completamente distintos a los de acá”, describió. Y concluyó con una advertencia: “Espero que se corrija porque sino estamos todos condenados”.

El impacto de la crisis en la industria del calzado

Las declaraciones del empresario se producen en medio de una fuerte crisis de la industria del calzado. Según datos sectoriales, el rubro acumula cierres de fábricas, caída del consumo y pérdida de empleo por el avance de las importaciones y las ventas online desde el exterior.

La Cámara del Calzado advirtió que en los últimos dos años cerraron más de 100 fábricas y se perdieron alrededor de 10.000 puestos de trabajo, mientras que las importaciones crecieron 100% y las compras mediante plataformas online se dispararon 400%. Además, distintos informes empresariales sostienen que gran parte de la industria opera con bajos niveles de actividad y capacidad instalada, en un escenario marcado por la retracción del mercado interno.

En el sector también crece la preocupación por el desembarco de plataformas de ecommerce como Shein y Temu, que ofrecen productos importados a precios considerablemente más bajos que los del mercado local.

En tanto, la crisis que atraviesa el consumo masivo empezó a reflejarse en otra de las marcas más representativas del sector como la fabricante de calzado Grimoldi, que durante el primer trimestre del año registró pérdidas netas consolidadas por 1.872 millones de pesos, medidas en moneda homogénea, luego de casi cinco años de resultados positivos de manera ininterrumpida.

El gobierno de Javier Milei viene impulsando una mayor apertura comercial y una reducción de trabas a las importaciones como parte de su programa de desregulación económica, una política que distintos sectores industriales observan con preocupación por el impacto sobre la producción nacional y el empleo.