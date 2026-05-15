¿Habrá temporada 4 de "Perfil falso", la serie de Netflix de gran éxito? Todo lo que se sabe

"Perfil falso", serie colombiana disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

La serie colombiana Perfil falso, creada por el guionista chileno Pablo Illanes, se ha consolidado como uno de los thrillers eróticos más impactantes de Netflix. La trama arranca con Camila Román, una joven bailarina que cree haber encontrado a su hombre ideal a través de una aplicación de citas. Sin embargo, tras viajar para sorprenderlo, descubre que el "Fernando" que conoció es en realidad un hombre casado llamado Miguel. Lo que comienza como una decepción amorosa pronto se transforma en un peligroso juego de espionaje y venganza.

¿Habrá temporada 4 de "Perfil falso"?

A pesar de que el éxito de audiencia ha sido arrollador desde su estreno en 2023, las noticias sobre una cuarta temporada no son alentadoras para quienes esperan que la intriga continúe. Según los comunicados oficiales y el cierre narrativo presentado recientemente, la tercera temporada fue concebida y promocionada por Netflix como la entrega final de la historia. El ciclo de traiciones y secretos familiares parece haber encontrado su conclusión definitiva, con los arcos de sus protagonistas cerrados y poco margen para una extensión orgánica de la trama central.

La decisión de finalizar en la tercera etapa responde a una estrategia de mantener la intensidad del relato sin diluir su impacto. La producción ha dejado claro que la historia de Camila y los engaños tecnológicos llegó a su punto final. Por el momento, no existen planes ni confirmaciones de renovación para una cuarta tanda de episodios.

"Perfil falso" presentó su última temporada. (Crédito de foto: Netflix)

Los límites del amor y el erotismo en Colombia

A lo largo de sus tres temporadas, la serie no ha escatimado en cruzar límites, explorando una mente abierta frente a los nuevos modelos de vinculación. Desde escenas cargadas de erotismo hasta la representación de tríos y poliamor, el guion ha diseccionado la complejidad de las relaciones modernas y los romances marcados por la obsesión.

Visualmente, la serie se apoyó en escenarios que contrastan la belleza con el peligro. El rodaje se llevó a cabo íntegramente en Colombia, utilizando locaciones que van desde el lujo sofocante de los condominios en Anapoima y las zonas residenciales de Bogotá, hasta el calor vibrante de Cartagena. Estos paisajes aportaron una estética de alto nivel y sirvieron como el telón de fondo perfecto para ocultar los crímenes más oscuros de una élite dispuesta a todo por mantener sus privilegios. Perfil falso deja un legado de suspenso que aporta al thriller latinoamericano contemporáneo.