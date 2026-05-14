FOTO DE ARCHIVO: Buques en el Estrecho de Ormuz, Musandam

​India informó el jueves de que un buque de carga de madera con pabellón indio se hundió mientras navegaba por ‌aguas omaníes tras un ‌incendio provocado, al parecer, por el impacto de un dron o un misil.

El buque es el segundo que se ha hundido en la región desde que comenzó el conflicto con Irán el 28 de febrero. La guerra ha dejado a cientos de barcos varados y a 20.000 marineros sin poder salir del estrecho de Ormuz, ​que conduce al ⁠golfo de Omán.

El ataque al "dhow" —un barco construido en madera— se produjo ‌mientras navegaba hacia Emiratos Árabes Unidos desde Somalia ⁠en la madrugada del miércoles, según ⁠informó el Ministerio de Transporte Marítimo de la India en un comunicado. Esto provocó un incendio a bordo y acabó provocando su hundimiento, ⁠según el comunicado.

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Los 14 tripulantes fueron rescatados por la ​guardia costera de Omán y trasladados al puerto ‌de Diba, añadió el ministerio.

India no ‌especificó la naturaleza del ataque ni quién estaba detrás del ⁠mismo, pero el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard afirmó que se trataba de una presunta explosión que se cree que fue causada por un ataque con drones o misiles. ​La embarcación ‌transportaba una carga de ganado, según indicó.

Fuentes de seguridad marítima evaluaron por separado que probablemente se tratara de un ataque con drones.

INDIA CRITICA LOS ATAQUES CONTRA EL TRANSPORTE MARÍTIMO COMERCIAL

"El ataque perpetrado ayer contra un buque con pabellón ⁠indio frente a las costas de Omán es inaceptable y deploramos que la navegación comercial y los marineros civiles sigan siendo blanco de ataques", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India en un comunicado.

"India reitera que se debe evitar atacar a la navegación comercial y poner en peligro a tripulantes civiles inocentes, o impedir de cualquier otra forma ‌la libertad de navegación y comercio", añadió.

Los funcionarios del Ministerio de Transporte Marítimo de la India identificaron el buque como el Haji Ali. Según los datos de seguimiento de buques de la plataforma MarineTraffic, su última posición conocida frente a las costas de Mascate se registró ‌el 11 de mayo. No fue posible contactar con sus operadores para recabar comentarios.

Al menos otros dos buques con pabellón indio han sido atacados ‌desde que estalló ⁠la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Con información de Reuters