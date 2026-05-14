Adiós River hasta 2027: un jugador se rompió los ligamentos y sufre el Chacho Coudet

Adiós River hasta 2027: un jugador se rompió los ligamentos y sufre Coudet

River Plate le ganó a Gimnasia de La Plata y avanzó a semifinales del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, pero no todo es positivo para los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet. Un futbolista sufrió una rotura de ligamentos cruzados y se perderá lo que resta del año para regresar recién el año próximo. Se trata de Agustín Ruberto, delantero surgido de las inferiores que, si bien no tuvo tanto rodaje en 2026, podía ser una alternativa de cara al futuro del "Millonario".

Ruberto se rompió los ligamentos y será baja en River hasta 2027

Después de haber sido titular en la derrota del elenco de Núñez ante Atlético Tucumán en el Estadio Más Monumental, el atacante de 20 años se perfilaba para ser un posible recambio para los compromisos por Copa Sudamericana. Sin embargo, en el entrenamiento del pasado martes sintió un dolor en su rodilla izquierda y horas después se confirmó lo peor. Para colmo, es una lesión que tuvo hace poco más de un año y sin dudas significa un golpazo para el club.

Desde River confirmaron que la rotura es en la pierna izquierda, tal como sucedió en febrero del 2025 cuando vestía los colores de la Selección Argentina en el Sudamericano Sub 20. De esta manera, perderá la chance de jugar el resto del año y Coudet deberá buscar alternativas para ocupar su lugar tanto en la lista del fútbol local como del torneo continental. Por supuesto, la noticia impactó de lleno en la previa de la semifinal ante Rosario Central que tendrá lugar este sábado 16 de mayo en el Estadio Más Monumental.

Agustín Ruberto se rompió los ligamentos y será baja en River hasta 2027

Los números de Ruberto en River

Partidos jugados : 23.

: 23. Goles : 2.

: 2. Títulos: no ganó.

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El duelo entre el "Millonario" y el "Canalla" por un lugar en la final del campeonato doméstico tendrá lugar este sábado 16 de mayo en el Estadio Monumental desde las 19.30. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo tanto de TNT Sports como de ESPN Premium y lo que queda por confirmar es quiénes conformarán la terna arbitral. Cabe destacar que el ganador se verá las caras con el que triunfe del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano que jugarán el domingo.

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