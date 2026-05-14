Servicio meteorológico EEUU ve 82% de probabilidades de que se desarrolle El Niño en julio

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (CPC, por sus siglas en inglés) afirmó el jueves que es probable que El Niño se desarrolle pronto este año, con una probabilidad del 82% de que ocurra entre mayo y julio.
Se espera que El Niño continúe durante el invierno boreal, con un 96% de probabilidad de que ocurra entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, indicó.
"Aunque la confianza en la aparición de El Niño ha aumentado desde el mes pasado, sigue habiendo una incertidumbre considerable en cuanto a su intensidad máxima, sin que ninguna categoría de intensidad supere una probabilidad del 37%", añadió el CPC.
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• El Niño es un calentamiento de la superficie del océano, o temperaturas de la superficie del mar por encima de la media, en el centro y el este del océano Pacífico tropical.
• Provoca temperaturas del agua inusualmente más cálidas, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones y sequías, lo que puede afectar a los cultivos. Cuando el ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) es neutro, las temperaturas del agua se mantienen en torno al nivel medio, lo que da lugar a un clima más estable y, potencialmente, a mejores rendimientos de los cultivos.
• "Se espera que este año se desarrolle un fenómeno de El Niño intenso, que podría alcanzar ese nivel a finales del verano (boreal)", afirmó Kyle Tapley, ejecutivo de ventas corporativas de WeatherDesk, de Vaisala Xweather.
• "La correlación más fuerte entre los patrones climáticos y El Niño se observa en el sudeste asiático y Australia, donde las precipitaciones por debajo de lo normal suelen provocar una menor producción de aceite de palma y trigo, respectivamente", señaló Tapley.
• Las previsiones de que se produzca el fenómeno de El Niño más intenso de la última década auguran un clima más cálido y seco en toda Asia durante la segunda mitad de 2026, lo que afectará a los cultivos y al suministro de alimentos, mientras los agricultores se enfrentan a la escasez de fertilizantes y al elevado costo del combustible provocados por la guerra de Irán.
• El suministro de arroz también podría reducirse, ya que los agricultores asiáticos están reduciendo la siembra debido a los elevados costes de los insumos y a los riesgos de El Niño.
• La producción de aceite de palma crudo de Indonesia este año podría caer hasta en 2 millones de toneladas en comparación con 2025 debido al clima seco relacionado con El Niño y a los altos precios de los fertilizantes impulsados por la guerra en Oriente Medio.
• Hay un 90% de probabilidades de que el fenómeno de El Niño se produzca antes del verano boreal, según informó el martes la oficina meteorológica de Japón.
Con información de Reuters