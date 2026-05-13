Los 35 jugadores del fútbol argentino que pueden ir al Mundial 2026

Todos los jugadores del fútbol argentino que pueden ir al Mundial 2026

Se acerca el Mundial 2026, motivo por el cual varios jugadores del fútbol argentino están atentos a sus respectivas convocatorias. Con algunas prelistas ya presentadas por parte de los entrenadores -como es el caso de Lionel Scaloni-, ahora sólo restará que definan si finalmente les darán o no la oportunidad de representar a sus países en el torneo. Quiénes son los futbolistas que se perfilan para jugar la Copa del Mundo y que hoy se desempeñan en nuestro país.

Por supuesto, la decisión final la tendrán los técnicos en las próximas semanas ya que antes del 1° de junio tendrán que tener sus nóminas confirmadas. Tal es así que tanto Bosnia y Herzegovina como Suecia ya se adelantaron presentando las definitivas. Caso contrario el de algunos entrenadores que todavía no dieron detalles al respecto.

Los 35 jugadores del fútbol argentino que sueñan con jugar el Mundial 2026

Selección Argentina - DT: Lionel Scaloni

Facundo Cambeses - Racing.

Santiago Beltrán - River.

Gonzalo Montiel - River.

Lucas Martínez Quarta - River.

Germán Pezzella - River.

Lautaro Di Lollo - Boca.

Marcos Acuña - River.

Gabriel Rojas - Racing.

Leandro Paredes - Boca.

Aníbal Moreno - River.

Milton Delgado - Boca.

Tomás Aranda - Boca.

Gabriel Rojas, una de las figuras del fútbol argentino en la lista de la Selección Argentina

Paraguay - DT: Gustavo Alfaro

Orlando Gill - San Lorenzo.

Juan Espínola - Barracas Central.

Alcides Benítez - Belgrano.

Alexandro Maidana - Talleres.

Agustín Sández - Rosario Central.

Saúl Salcedo - Newell's.

José Canale - Lanús.

Ronaldo Dejesús - Lanús.

Ángel Romero - Boca.

Óscar Romero - Huracán.

Gabriel Ávalos - Independiente.

Alex Arce - Independiente Rivadavia de Mendoza.

Ronaldo Martínez - Talleres.

Adam Bareiro - Boca.

Uruguay - Marcelo Bielsa

Randall Rodríguez - Vélez.

Tiago Palacios - Estudiantes de La Plata.

Colombia - Néstor Lorenzo (todavía no presentada)

Kevin Castaño - River

Juan Fernando Quintero - River.

Edwuin Cetré - Estudiantes de La Plata.

Sebastián Villa - Independiente Rivadavia de Mendoza.

Jáminton Campaz - Rosario Central.

Ecuador - Sebastián Beccacece (todavía no presentada)

Hernán Galíndez - Huracán.

Kendry Páez - River.

Cuándo empieza y termina el Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio. La fecha marca el inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA. El torneo se extenderá durante 38 días consecutivos hasta su finalización el 19 de julio. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82 mil espectadores.

Los grupos para el Mundial 2026