La frase de Lionel Scaloni que condena a Boca y Racing: "Prohibido"

A un mes del comienzo del Mundial 2026 con la Selección Argentina, una frase de Lionel Scaloni se hizo viral en las redes sociales en las últimas horas. Las palabras del DT campeón de todo con la "Albiceleste" impactaron de lleno tanto en Boca Juniors como en Racing Club, ya que ambos equipos sufrieron un drama similar en pleno partido en pocos días de diferencia. Ante esta situación, sus dichos de hace un año atrás no pasaron inadvertidas.

En una entrevista con Juan Pablo Varsky para el ciclo Clank!, el entrenador hizo referencia a un error que se paga caro en la cancha. "No soy fanático de recibir de espaldas...", comenzó el técnico que también aseguró que está "casi prohibido" porque puede generar un problema innecesario en el fondo terminando con un gol para el rival. Le pasó a la "Academia" contra Botafogo, como también al "Xeneize" en el duelo ante Huracán por los octavos del Torneo Apertura, de donde se despidió tras caer de local.

Scaloni, en contra de salir jugando con un jugador de espaldas y marcado por un rival

"No soy un fanático que reciba de espaldas. Hay un montón de veces que lo hablamos con los arqueros y los que juegan de volante central, a mí esa pelota que les dan de espaldas no me gustan. No soy un loco que les dice: 'mirá, está prohibido'. Si está solo se la pueden dar. Pero saben que si vienen con uno atrás a mí no me gusta. Está casi prohibido hacerlo, es innecesario", aseveró Scaloni acerca de esta acción que también aprovechó con la Selección Argentina. A su vez, añadió que sus jugadores lo saben y hay otros que llegan como nuevos a lo mejor no aunque quiere que lo sepan.

Lionel Scaloni en Clank!

Los errores que Boca y Racing pagaron caro

En Boca lo sufrió Milton Delgado, que recibió de Leandro Brey y tras la presión de los jugadores de Huracán perdió el balón para que luego Leonardo Gil marque el 1 a 0. El joven mediocampista cometió un error con el que la visita se puso en ventaja tempranamente en La Bombonera y estuvo a pocos minutos de ganarlo en los 90. Igualmente, los de Parque Patricios se quedaron con la victoria en el alargue tras un 3 a 2 ajustado.

En el caso de Racing, la acción tuvo lugar en la derrota por 2 a 1 ante Botafogo en Brasil cuando Santiago Sosa pasó la pelota al medio con un compañero de espaldas, la perdieron y el dueño de casa sacó ventaja. Para colmo, en el segundo tanto del "Fogao" también hubo un error grave en la defensa que perjudicó a la "Academia" en la clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamericana dejándolo contra las cuerdas.

Rosario Central vs. Racing por los cuartos de final del Torneo Apertura: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Canalla" y la "Academia" por un lugar en las semifinales del campeonato local tendrá lugar este miércoles 13 de mayo desde las 18.45 en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Darío Herrera. La transmisión de dicho cotejo estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. El ganador se verá las caras con el que triunfe del cruce entre River Plate y Gimnasia de La Plata.