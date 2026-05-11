Adiós Racing hasta 2027: tercera rotura de ligamentos en el plantel de Gustavo Costas

Tercera rotura de ligamentos para el Racing de Costas.

Racing acaba de confirmar la tercera rotura de ligamentos de la rodilla en el plantel profesional, dirigido por Gustavo Costas en el fútbol argentino. El cuadro de Avellaneda ya había sentido las largas ausencias de Elías Torres y Valentín Carboni, a quienes ahora se les agregó nada menos que un titular como el joven mediocampista central Alan Forneris.

El volante de contención de 21 años debió abandonar la cancha frente a Estudiantes de La Plata a los 25 minutos del primer tiempo, cuando entró Bruno Zuculini en su lugar. Se trata de una posición en la que el entrenador prácticamente no tiene recambio, después de las salidas de Juan Ignacio Nardoni y Agustín Almendra en el último mercado de pases. Al margen de "Zucu", otra alternativa para la "Academia" es que Santiago Sosa pase al medio y en su lugar aparezca un defensor central como Franco Pardo o Nazareno Colombo.

Forneris sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que el mediocampista de Racing tendrá aproximadamente ocho meses de recuperación. Por lo tanto, el ex Colón de Santa Fe se perderá lo que queda del año y todo indica que reaparecerá allá por febrero del 2027. La entidad de Avellaneda le abonó al "Sabalero" 1.200.000 dólares por el 80% de la ficha y fue una de los pocos buenos refuerzos que consiguió la Secretaría Técnica desde diciembre del 2024.

Si bien al cordobés le costó bastante la adaptación a la Primera División, ya que cuando era titular en Colón estaba en el Ascenso, con el transcurrir de los partidos fue sumando experiencia, minutos y se ganó su sitio entre los once por encima de un referente como Zuculini. Ahora, tal vez en su mejor momento con esta camiseta, tendrá una extensa rehabilitación junto al cuerpo médico.

Forneris estará ocho meses de baja en Racing.

La posible formación de Racing vs. Rosario Central

Sin Forneris, Costas recuperará a Baltasar Rodríguez para visitar al "Canalla" por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 el miércoles 13 de mayo a las 19 horas en el Gigante de Arroyito. No obstante, seguirá afuera Ezequiel Cannavo por un desgarro.

De esta manera, los once podrían ser Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho o Baltasar Rodríguez, Bruno Zuculini, Adrián "Toto" Fernández, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Santiago Solari y Adrián "Maravilla" Martínez.