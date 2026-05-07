Racing, su principal rival: uno por uno, los bloopers y errores groseros que llevaron a la crisis del equipo de Costas

Uno por uno: la cadena de errores insólitos de Racing que llevó a esta crisis.

Racing entró en una crisis inesperada y mucho tienen que ver los groseros errores propios no forzados, al margen de la responsabilidad del presidente Diego Milito en los últimos mercados de pases y del entrenador Gustavo Costas en el armado de los equipos. La "Academia" visitará al campeón Estudiantes de La Plata en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 y ya no depende de sí mismo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El camino de este barco que está a punto de hundirse fue largo y comenzó a principios de año, cuando inició el certamen nacional con tres derrotas consecutivas. Si bien luego tuvo una levantada con nueve partidos invicto, el penal "picado" por Adrián "Maravilla" Martínez en el clásico frente a Independiente significó una bisagra. A partir de allí, apenas ganó uno de los ocho encuentros siguientes.

Racing, casi afuera de la Copa Sudamericana en la fase de grupos.

Todos los bloopers que llevaron a Racing a la crisis en 2026

Tigre 3-1 Racing

Luego de la derrota ante Gimnasia de La Plata de visitante y contra Rosario Central de local, llegó la tercera fecha en Victoria. A los 48 minutos del primer tiempo, un simple pase al medio en la mitad de la cancha terminó con un error grosero de Agustín García Basso: calculó pésimo, David Romero se llevó la pelota y definió ante Facundo Cambeses para abrir el marcador.

Por si fuese poco, a los 39 del complemento, Santiago Sosa también calculó mal e Ignacio Russo quedó mano a mano con el arquero. El delantero pateó al medio, pero a Cambeses se le escapó la pelota por abajo del cuerpo y significó el 2-1. Sobre el final, un mal pase simple de Franco Pardo en el centro del campo culminó con el tanto de Gonzalo "Pity" Martínez para sellar el 3-1.

Racing 1-1 Independiente Rivadavia de Mendoza

En un encuentro que era parejo en el "Cilindro" de Avellaneda ante el líder, Matko Miljevich se hizo expulsar de manera infantil a los 30 minutos del primer tiempo. Luego de una amonestación tempranera e innecesaria, el ex Huracán controló mal el balón, le fue con la plancha a un rival y la segunda amarilla le costó la roja. Dicha situación le costó dos puntos al conjunto de Costas, que igualmente pudo empatar ante el mejor equipo del fútbol argentino gracias a un cabezazo de Tomás Conechny.

Sarmiento de Junín 0-0 Racing

A los 17 minutos del segundo tiempo, Marco Di Césare se hizo echar tras una amonestación sin sentido por una falta en la mitad de cancha. El zaguero quedó de espalda en la marca a Junior Marabel, que le giró y se iba con mucho espacio por recorrer. La infracción para frenarlo le valió la rápida segunda amonestación y dejó al equipo con un hombre menos cuando todavía faltaba media hora de juego.

Muchos consideraron también que fue un error de Costas dejarlo en la cancha, ya que había terminado el primer tiempo con la amarilla. El DT confió en el central mendocino, que luego abandonó el campo antes de tiempo.

Independiente 1-0 Racing

La caída en el clásico de Avellaneda tuvo a "Maravilla" Martínez como el gran responsable. El goleador "picó" muy mal el penal y la tiró por arriba del travesaño. Más tarde, falló una situación increíble casi abajo del arco y otra chance bastante clara también. Un día para el olvido del "9", que salió a pedirles perdón a los hinchas.

Si bien la "Academia" no le generó tantas chances de gol, el ex Instituto tuvo su peor cotejo desde que está en el club. Apuntado por algunos fanáticos, otros lo "perdonaron" simplemente por todas las alegrías que les dio en el pasado reciente, con goles claves en las finales ganadas en la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

Independiente Petrolero 1-3 Racing

Si bien el cuadro de Costas ganó en la altura con mayoría de suplentes ante un equipo semi amateur, también hubo tiempo para un regalo al adversario. Cuando estaba 2-0 arriba en el resultado y se terminaba el primer tiempo, una falta sin sentido, con el rival de espaldas, del juvenil Gonzalo Sosa acabó con un tiro libre peligroso. Tras el centro, Ignacio "Nacho" Rodríguez agarró insólitamente a un jugador dentro del área, fue penal y el descuento del local que tuvo a la "Acadé" sufriendo hasta último momento.

La descoordinación defensiva siguió en el segundo tiempo, cuando Pardo salvó sobre la línea lo que era el 2-2 de Jonatan "Churry" Cristaldo, quien fue dos veces campeón con esta camiseta en el 2019.

Racing 0-2 River

El local jugaba bien y el duelo era parejo hasta que llegó un error grosero de Marcos Rojo. Un pelotazo más terminó con un mal cálculo del defensor, que estaba de último hombre, por lo que Facundo Colidio se llevó la pelota en soledad y abrió el marcador mano a mano con Cambeses.

Por si fuese poco, el ex Boca cerró su noche de terror con la expulsión infantil por pegarle a Lucas Martínez Quarta sin pelota en el segundo tiempo. Sobre la hora, García Basso controló pésimo, su rechazo rebotó y el balón le quedó a Sebastián Driussi, que definió muy bien para el 2-0 definitivo. Una sucesión de horrores en la última línea marcó también al equipo en ambos clásicos perdidos de manera consecutiva en el certamen doméstico.

Racing 2-3 Botafogo

El elenco argentino iba ganando un duelo clave por la Copa Sudamericana hasta que Nazareno Colombo rechazó mal de pique al piso, la pelota le rebotó a Sosa y terminó con el gol del 1-1. Ya sobre la hora, con el 2-2 en la chapa, un lateral para el rival en la mitad de la cancha culminó con un pase atrás involuntario de Duván Vergara para el tanto del 3-2 del "Fogao".

La fragilidad defensiva estuvo expuesta nuevamente: Racing marca mal, tiene descuidos increíbles y tampoco tiene suerte. Si bien cuenta con cinco centrales que han tenido buenos momentos en el club, bajaron estrepitosamente su rendimiento y el equipo lo siente en cada compromiso.

Aldosivi 1-1 Racing

Si bien Racing era un espanto desde el juego, el encuentro estaba 0-0 hasta que un simple lateral terminó en el gol de Aldosivi. Colombo perdió en el salto, Ezequiel Cannavo calculó mal y una serie de rebotes terminó con el primer tanto en Primera de Felipe Anso.

Hasta los laterales complican a Racing por estos días, con yerros inadmisibles para profesionales de la Primera división. Un cabezazo, un balón no despejado y la mala fortuna otra vez casi dejan sin nada al cuadro visitante en Mar del Plata. Por fortuna, Matías Zaracho lo empató a diez minutos del epílogo.

Racing 1-1 Barracas Central

Por una tontería absoluta y un codazo sin pelota en la mitad de la cancha, Adrián "Toto" Fernández fue expulsado a los 3 minutos del primer tiempo. El ex San Telmo entró en el juego de la provocación del jugador visitante y el árbitro Echavarría fue convocado por el VAR. Sin dudarlo, echó al ex Peñarol y todo se le hizo cuesta arriba al dueño de casa.

Igualmente, Racing dominó desde el juego y hasta se puso en ventaja, pero de nuevo una distracción en una pelota parada y la mala suerte acabaron con el 1-1 final. Un punto que parecía que no servía, aunque al final le vino mejor a la "Academia" que al "Guapo", que se quedó afuera de los playoffs.

Caracas 1-1 Racing

Gabriel Rojas pateó un penal de manera suave y displicente y el arquero se lo atajó. Después, aún con la ventaja por 1-0, la primera jugada del segundo tiempo significó el empate: el lateral izquierdo del local encaró, pasó entre tres jugadores sin que nadie lo molestara e igualó el marcador.

Fue una muestra más de la desidia de Racing a la hora de defender, que hizo que hasta el lateral izquierdo de Caracas pareciera un futbolista de elite. Incluso, sobre la hora el elenco argentino pudo haber perdido el encuentro, si los delanteros del local afinaban la puntería en algunos contraataques peligrosos, con Racing mal parado.

Botafogo 2-1 Racing

Cuando el partido era muy equilibrado desde el juego, comenzó un compendio de errores en el primer tiempo. Una mala entrega hacia el medio de Santiago Sosa, con el compañero de espaldas, generó que el rival se llevara la pelota hasta el área. Cuando Di Césare fue a marcar, Cambeses se apuró al salir, Di Césare tocó la pelota hacia su propio arco vacío y García Basso no quiso rechazar de derecha, ya que se perfiló para la zurda y el balón entró al arco. Una obra maestra del terror.

Por si fuera poco, en el segundo período llegó otro yerro grave de Cambeses: un remate sin demasiado peligro de Danilo encontró la floja respuesta del aquero, al que se le escapó la pelota por debajo del cuerpo. Sobre el final, el ex Banfield culminó su impresentable noche cuando otra vez salió apresurado, le pegó a un rival por la espalda, vio la roja y dejó a Sosa en el arco porque ya no había más cambios.