Racing pierde a dos de los mejores jugadores del 2026 ante Estudiantes de La Plata

Dos bajas sensibles para Racing vs. Estudiantes.

El Racing de Gustavo Costas pierde a dos de los mejores jugadores del año para visitar a Estudiantes de La Plata, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino. Si bien la "Academia" volvió a jugar muy mal y apenas igualó 0-0 de local ante Huracán, pudo clasificarse como octavo en la Zona B gracias a los resultados ajenos.

Con vistas al choque con el vigente campeón, lo concreto es que Ezequiel Cannavo y Baltasar Rodríguez no podrán ser parte de la lista de convocados. El lateral derecho -que llegó a las apuradas desde Defensa y Justicia- ha sido el futbolista más destacado del certamen, pero salió lesionado contra el "Globo". El parte médico del club confirmó un desgarro en el recto anterior derecho, por lo que también se perderá el cruce previo frente a Botafogo en Brasil. "Creo que (Gastón) Martirena ya va a estar bien de la lesión. Y sino, lo hará (Tobías) Rubio, que hoy entró bien Tobi...", aseguró el director técnico en la conferencia de prensa posterior al enfrentamiento con el conjunto de Parque Patricios.

Por su parte, el mediocampista ofensivo llegó a las cinco tarjetas amarillas y quedó suspendido. En el caso de que el Racing de Costas avance a los cuartos de final, podrá regresar a la convocatoria. También estarán al margen del cotejo con Estudiantes otros integrantes del plantel profesional por sus graves lesiones, como Valentín Carboni y Elías Torres.

Racing pierde a Cannavo ante Botafogo y Estudiantes.

Los jugadores que recupera Racing vs. Estudiantes

Las buenas noticias para el cuadro de Avellaneda en este caso tienen que ver con Gastón Martirena y Adrián "Toto" Fernández. Mientras que el lateral derecho uruguayo regresará tras un esguince acromioclavicular en el hombro izquierdo, el volante ofensivo retornará luego de la suspensión por haber sido expulsado contra Barracas Central en el "Cilindro".

Botafogo, el examen previo para Racing

Antes del duelo con el "León" en La Plata, la "Academia" visitará al "Fogao" en Río de Janeiro, Brasil, por la Copa Sudamericana. Se tratará de la cuarta fecha del Grupo E, que encuentra al elenco argentino en la tercera posición y parcialmente eliminado con 4 puntos, por detrás de los cariocas (7) y Caracas de Venezuela (5). La zona la completa Independiente Petrolero de Bolivia, sin unidades.