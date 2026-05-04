Por qué puede no haber River vs. San Lorenzo en octavos: así están los cruces de la liga argentina

Así están los playoffs del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

El Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino arde con los cruces de los playoffs. Mientras que algunos partidos ya quedaron definidos, hay otros duelos de los octavos de final que podrían modificarse de acuerdo con el resultado de Defensa y Justicia frente a Gimnasia de Mendoza como visitante. Los cinco grandes históricos pasaron de fase: River Plate, Boca Juniors, Independiente, Racing y San Lorenzo ya se instalaron en los mano a mano.

Sin embargo, el rival del "Ciclón" podría cambiar a último momento, además de que el cuadro de Florencio Varela podría dejar afuera del certamen a Unión de Santa Fe. Mientras que el "Millonario" y el "Xeneize" avanzaron con comodidad y por anticipado, los otros tres clubes más populares del país tuvieron que esperar hasta la última fecha para meterse entre los 16 mejores conjuntos del campeonato. Así y todo, pudieron clasificarse, aunque todos ellos también compiten a nivel internacional a excepción del "Rojo".

El cuadro de octavos de final del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino

Las series definidas

Estudiantes de La Plata vs. Racing.

Rosario Central vs. Independiente.

Vélez vs. Gimnasia de La Plata.

Talleres vs. Belgrano en el clásico de Córdoba.

en el clásico de Córdoba. Argentinos Juniors vs. Lanús.

Boca vs. Huracán.

Las únicas llaves que todavía no están cerradas

River vs. San Lorenzo.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Unión de Santa Fe.

Así están los playoffs del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino, aunque pueden cambiar.

¿Por qué puede no haber un clásico entre River y San Lorenzo?

Si Defensa y Justicia le gana a Gimnasia en Mendoza por un gol, quedará octavo en la Zona A y desplazará a Unión para medirse con Independiente Rivadavia en los octavos. Si el "Halcón" se impone por dos tantos o más, quedará séptimo, por lo que se medirá con el "Millonario" en el Monumental. De esa manera, el "Cuervo" pasaría a quedar octavo para chocar entonces con la "Lepra" mendocina, el mejor del Grupo B. Si Defensa pierde o empata, quedará afuera de la siguiente ronda.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

¿Cuándo juegan Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia? Hora, TV en vivo y streaming

El "Halcón" visitará al "Lobo" cuyano el lunes 4 de mayo del 2026 a las 17 horas con el arbitraje de Bruno Amiconi, en el Estadio Victor Antonio Legrotaglie. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Personal Flow.