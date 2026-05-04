Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la primera semana de mayo 2026

Cuál es el banco más elegido y con mejor tasa para el plazo fijo

En la primera semana de mayo 2026, el plazo fijo vuelve a quedar en el centro de la escena entre los ahorristas argentinos, pero ya no por su atractivo sino por la fuerte caída en las tasas que ofrecen los bancos. En un contexto donde la inflación sigue elevada, la pregunta dejó de ser solo cuánto rinde, para pasar a ser dónde conviene invertir y qué entidad paga más interés.

Durante las últimas semanas de abril, las entidades financieras ajustaron a la baja la Tasa Nominal Anual (TNA) de los depósitos tradicionales. Este movimiento impacta de lleno en el rendimiento de los plazos fijos a 30 días, que hoy muestran retornos que, en muchos casos, quedan por debajo de la inflación.

Cuál es el plazo fijo más conveniente hoy

Ranking de tasas: qué banco paga más interés hoy lunes 4 de mayo 2026

Según el relevamiento más reciente para el inicio de mayo, el podio de tasas lo ocupan bancos provinciales y entidades que buscan captar depósitos ofreciendo mejores condiciones. El Banco Provincia de Buenos Aires lidera entre las entidades más relevantes, con una TNA de 21,5%, posicionándose como la opción más conveniente dentro del sistema tradicional.

El ranking de tasas de plazo fijo en la primera semana de mayo 2026

Banco Provincia de Buenos Aires: 21,5%

21,5% Banco Hipotecario: 19%

19% Banco Macro: 19%

19% ICBC Argentina: 18,8%

18,8% BBVA Argentina: 18,75%

18,75% Banco Nación: 18,5%

18,5% Banco Galicia: 18,25%

18,25% Banco Ciudad: 18%

18% Banco Credicoop: 17,5%

17,5% Banco Santander: 15%

Esta dispersión de tasas muestra que la diferencia entre elegir un banco u otro puede impactar directamente en la ganancia final, incluso en colocaciones de corto plazo.

Cuánto rinde hoy un plazo fijo

Con tasas que oscilan entre el 15% y el 21,5% anual, el rendimiento mensual de un plazo fijo tradicional se ubica aproximadamente entre el 1,5% y el 2%, muy por debajo de una inflación que viene marcando registros cercanos al 3% mensual.

Esto implica que, si bien el capital crece en términos nominales, pierde poder adquisitivo en términos reales, lo que debilita el atractivo histórico de este instrumento. Más allá de los bancos tradicionales, algunas entidades más pequeñas y compañías financieras continúan ofreciendo tasas más elevadas, que pueden llegar hasta el 24% o incluso el 25% anual.

Sin embargo, estos rendimientos suelen estar asociados a estrategias comerciales puntuales y pueden implicar diferencias en condiciones operativas o niveles de cobertura, por lo que muchos ahorristas siguen priorizando la seguridad de los bancos más grandes.

Cuánto rinden los pesos a 30 días

El plazo fijo UVA vuelve a ganar terreno

En este escenario de tasas bajas, el plazo fijo UVA vuelve a posicionarse como una alternativa cada vez más considerada. Este instrumento ajusta el capital por inflación a través del CER, lo que permite mantener el valor real del dinero.

Con una inflación mensual cercana al 3%, el UVA logra superar ampliamente al plazo fijo tradicional en términos de rendimiento real. Sin embargo, tiene una limitación clave: exige mantener el dinero inmovilizado durante al menos 90 días. Si bien existe la opción de precancelación a partir de los 30 días, la tasa que se aplica en ese caso es considerablemente menor, lo que reduce su conveniencia.