Edmundo Lizarzaburu asume presidencia de estatal Petroperú: comunicado

FOTO DE ARCHIVO-La sede de Petroperú se ve en el distrito de San Isidro en Lima

La estatal peruana Petroperú nombró a Edmundo ‌Lizarzaburu como ‌nuevo presidente del directorio tras remover a Roger Arévalo, quien ocupó el cargo desde finales de marzo, en medio de ​una ⁠reestructuración de la petrolera ‌que pasa por una ⁠crisis financiera ⁠y una alta rotación de sus ejecutivos.

Lizarzaburu fue designado en ⁠una junta de ​Petroperú el sábado. ‌También nombraron a ‌Berthin Gómez como miembro ⁠del directorio.

La estatal petrolera podría frenar su producción de combustibles en ​los próximos ‌días en medio de una crisis financiera y altos precios del petróleo, si es ⁠que la compañía no recibe a tiempo un préstamo privado de unos 2.000 millones de dólares con garantía del Estado, dijo a ‌finales de abril Arévalo, el ahora anterior presidente de la compañía.

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Petroperú perdió en 2022 su grado de inversión ‌de las agencias calificadoras debido a su crisis financiera, ‌con ⁠deudas a bonistas y bancos privados por ​la modernización de Talara.

Con información de Reuters