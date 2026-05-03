Edmundo Lizarzaburu asume presidencia de estatal Petroperú: comunicado

La estatal peruana Petroperú nombró a Edmundo Lizarzaburu como nuevo presidente del directorio tras remover a Roger Arévalo, quien ocupó el cargo desde finales de marzo, en medio de una reestructuración de la petrolera que pasa por una crisis financiera y una alta rotación de sus ejecutivos.
Lizarzaburu fue designado en una junta de Petroperú el sábado. También nombraron a Berthin Gómez como miembro del directorio.
La estatal petrolera podría frenar su producción de combustibles en los próximos días en medio de una crisis financiera y altos precios del petróleo, si es que la compañía no recibe a tiempo un préstamo privado de unos 2.000 millones de dólares con garantía del Estado, dijo a finales de abril Arévalo, el ahora anterior presidente de la compañía.
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Petroperú perdió en 2022 su grado de inversión de las agencias calificadoras debido a su crisis financiera, con deudas a bonistas y bancos privados por la modernización de Talara.
Con información de Reuters