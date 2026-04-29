Plazo fijo: cuánto rinde invertir $300.000 a 30 días

Cuánto rinde un plazo fijo en Argentina

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan resguardar pesos sin asumir grandes riesgos. Se trata de una inversión simple, con rendimiento conocido desde el momento de la constitución y respaldo bancario, ideal para perfiles conservadores.

En los últimos días de abril de 2026, el rendimiento de estas colocaciones depende de la tasa que ofrece cada entidad financiera. En el caso del Banco Nación, una inversión de $300.000 a 30 días permite obtener una ganancia moderada, con la posibilidad de renovar luego el capital e intereses.

Cuánto rinden los plazos fijos

Cuánto ganás al invertir $300.000 en un plazo fijo a 30 días

Según los valores informados del Banco Nación para una colocación a 30 días, estos son los resultados posibles:

Concepto Canal sucursal Canal electrónico Capital invertido $300.000 $300.000 Intereses ganados $4.438,36 $4.561,64 Monto total al vencimiento $304.438,36 $304.561,64 TNA 18,00% 18,50% TEA 19,56% 20,15%

De esta manera, quien constituya el plazo fijo por canales digitales obtiene una rentabilidad algo superior respecto de la operación realizada en sucursal. Muchos bancos ofrecen una tasa más alta para los depósitos hechos desde home banking o aplicación móvil. Esto responde a menores costos operativos y a una estrategia para impulsar el uso de canales digitales. En este caso, la diferencia entre operar por sucursal o vía electrónica es de $123,28 adicionales en solo 30 días.

Cuánto rinden los pesos a 30 días

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

Constituir un plazo fijo digital suele demandar pocos minutos:

Ingresar al home banking o app del banco. Buscar la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”. Elegir el monto a invertir: $300.000. Seleccionar el plazo de 30 días. Confirmar la operación.

Al vencimiento, el capital más los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta.

Qué banco paga más interés en abril 2026

De acuerdo con las tasas informadas para depósitos a 30 días, los bancos que encabezan el ranking de mayor rendimiento en la última semana de abril son:

Banco VOII: 25%

Crédito Regional Compañía Financiera: 25%

Reba Compañía Financiera: 25%

Banco Masventas: hasta 25%

Banco Meridian: hasta 25%

Banco BICA: 24%

Banco del Sol: 24%

BiBank: 24%

Banco Meridian: 24,75%

Banco CMF: 23,25%

Banco Nación: 19%

Banco Provincia: 21,5%

Banco Macro: 21,5%

Banco Galicia: 18,25%

BBVA Argentina: 18,75%

Santander Argentina: 15%

Banco Ciudad: 19%

La diferencia entre bancos grandes y entidades más pequeñas o digitales puede representar una ganancia extra relevante en colocaciones de montos altos.

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

Constituir un plazo fijo hoy es un trámite digital y rápido. En general, se realiza así:

Ingresar al home banking o app bancaria

Buscar la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”

Elegir el monto a invertir

Seleccionar el plazo de 30 días

Confirmar la operación

Al vencimiento, el capital más los intereses se acredita automáticamente en la cuenta. El plazo fijo está pensado para perfiles conservadores que priorizan previsibilidad y bajo riesgo antes que rentabilidades más agresivas. Aunque en ciertos contextos puede quedar por debajo de la inflación, continúa siendo una herramienta ampliamente utilizada para ordenar excedentes de corto plazo.