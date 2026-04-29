De qué trata Santita, la serie de 7 capítulos que es tendencia en Netflix: reparto y por qué verla

"Santita", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

La serie Santita es una de las apuestas recientes de Netflix para el catálogo latinoamericano, con una propuesta que mezcla drama, romance y críticas sociales. Estrenada en abril de 2026, la producción mexicana se presenta como una historia agridulce sobre segundas oportunidades, marcada por el humor ácido de su protagonista y una mirada poco convencional sobre la discapacidad, el amor y la vida profesional. Ambientada entre Tijuana y Ciudad de México, la ficción combina conflictos emocionales con dilemas éticos, consolidándose como una de las novedades destacadas del año dentro del streaming.

Personajes clave en la trama de "Santita"

La trama gira en torno a María José Cano, apodada “Santita”, una ginecóloga cuya vida cambia radicalmente tras sufrir un accidente que la deja con una discapacidad motriz. A raíz de ese hecho, decide abandonar en el altar a Alejandro, el amor de su vida. Dos décadas después, el pasado regresa de forma inesperada cuando él reaparece con una petición que la obliga a enfrentar sus decisiones, reabrir viejas heridas y replantear su presente. A lo largo de la historia, la serie aborda temas como la resiliencia, el duelo, la salud reproductiva y las relaciones afectivas complejas, construyendo un retrato humano y contradictorio de su protagonista.

El elenco está encabezado por figuras reconocidas del cine y la televisión mexicana. Entre los personajes principales se destacan:

Paulina Dávila como María José “Santita” Cano, la protagonista.

como María José “Santita” Cano, la protagonista. Gael García Bernal como Alejandro, su exprometido que vuelve a su vida.

como Alejandro, su exprometido que vuelve a su vida. Ilse Salas como Cecilia, figura clave en el conflicto central.

como Cecilia, figura clave en el conflicto central. Erik Hayser como Mauricio, vinculado al entorno profesional de Santita.

Completan el reparto algunos nombres como Álvaro Guerrero, Ana Layevska, Martín Altomaro y Héctor Kotsifakis, en una historia coral que pone el foco en las relaciones humanas y los dilemas contemporáneos.

Escena de "Santita". (Crédito de foto: Netflix)

Una miniserie exitosa en Netflix

En cuanto a su formato, Santita fue concebida como una miniserie, con una historia cerrada que se desarrolla a lo largo de sus siete episodios y que no depende de una continuación. La ficción toma como base distintas situaciones de la vida real, especialmente vinculadas a la experiencia de vivir con una discapacidad adquirida en la adultez, los desafíos del sistema de salud, las decisiones reproductivas y los vínculos afectivos atravesados por el paso del tiempo. Desde ese anclaje realista, la serie construye su conflicto central, explorando cómo las personas enfrentan segundas oportunidades y lidian con las consecuencias de elecciones pasadas, lo que refuerza su tono íntimo y reflexivo.