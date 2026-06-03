Son santafesinos, tienen una heladería y crearon un helado con sabor a cerveza: "Más santafesino que la siesta".

No se puede pensar a la provincia de Santa Fe sin la cerveza y la cumbia. El gusto por el "liso" es tal que, una heladería de la capital homónima creó un helado con sabor a espuma de liso: "Más santafesino que la siesta, la humedad y los mosquitos", compartió Gustavo Carballo, encargado de Vi'gelato, la heladería en cuestión.

"Sabemos lo que significa el liso culturalmente para Santa Fe. Estamos instalados en una zona de bares donde se consume mucha cerveza, así que no podíamos no hacerle honor de esta forma", agregó el heladero. El lanzamiento se dio en el marco del Día del Liso Santafesino, que se celebra cada segundo viernes de diciembre, con la llegada del calor.

A qué sabe el helado de cerveza y cómo está hecho

Sobre su sabor y preparación, Gustavo expresó: "No es amargo. Diría que es divertido, rico y refrescante". Ahora bien, luego de un largo proceso de prueba y error, lograron dar con un helado hecho a base de espuma de cerveza, o liso como dicen en Santa Fe. Desde la heladería suman que no lleva conservantes ni agregados artificiales, solo el sabor de esta bebida tan emblemática para los santafesinos.

Son santafesinos y crearon un helado en honor al liso.

Por qué los santafesinos le dicen liso a la cerveza

Los santafesinos le dicen "liso" a la cerveza por una tradición que nació en la ciudad de Santa Fe a comienzos del siglo XX. En realidad, el término no hacía referencia originalmente a la cerveza, sino al vaso liso, sin relieves ni rugosidades, en el que se la servía.

La versión más popular explica que el maestro cervecero Otto Schneider pedía que la cerveza se sirviera en un vaso completamente liso para apreciar mejor su color, temperatura y características. Con el tiempo, los clientes comenzaron a pedir "un liso" en lugar de pedir una cerveza, y el nombre quedó instalado para siempre.

Además, el "liso santafesino" tiene características muy particulares, ya que tradicionalmente es cerveza tirada sin pasteurizar, servida muy fría en un vaso de aproximadamente 250 centímetros cúbicos. Esta forma de consumo comenzó a popularizarse durante la década de 1930 y se transformó en una costumbre distintiva de la capital santafesina.

Tan importante es esta tradición que el liso fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad de Santa Fe en 2014, ya que forma parte de la identidad gastronómica y social de los santafesinos.