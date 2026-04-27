Estrenos Netflix en mayo 2026: lista de las nuevas series y películas que llegan

Netflix trae grandes estrenos para mayo.

Netflix prepara un mayo de 2026 cargado de novedades, con regresos esperados, comedias provocadoras y estrenos que apuntan a públicos diversos. La plataforma refuerza su estrategia de combinar producciones internacionales, nuevas temporadas y películas originales, en un mes que promete alto nivel de consumo.

"Si yo tuviera 30", película estrenada en 2004. (Crédito de foto: Revolution Studios)

Estrenos destacados de mayo 2026 en Netflix

Las cuatro estaciones: en su segunda temporada continúa explorando las relaciones entre tres parejas que atraviesan crisis personales, separaciones y cambios propios de la mediana edad. Con un tono que mezcla comedia y drama, la serie profundiza en los vínculos afectivos y las tensiones que surgen con el paso del tiempo. Entre sus protagonistas están Tina Fey y Colman Domingo.

Mating season: es una comedia animada para adultos que apuesta por el humor irreverente. Ambientada en el mundo animal, la serie aborda el amor, el sexo y las relaciones desde una mirada descontracturada y provocadora, heredera del estilo de producciones como Big Mouth.

Las damas primero: en el terreno de las películas, Netflix propone una sátira con giro fantástico: un mujeriego despierta en un universo dominado por mujeres, donde las reglas sociales se invierten por completo. A partir de esa premisa, la película explora con humor los roles de género y las dinámicas de poder, ofreciendo una historia liviana pero con lectura social.

Todos los estrenos de mayo en Netflix

Más allá de estos títulos destacados, mayo llega cargado, con una oferta amplia que incluye series, películas, documentales y contenidos internacionales, consolidando a Netflix como uno de los principales polos de entretenimiento global.

1 de mayo

Gloria

Hercules

Otro día para matar

John Wick 2

John Wick 3

El yerno

Mi querida señorita

Si yo tuviera 30

48 horas

4 de mayo

Dr. Seuss: ¡Horton! (T2)

El señor de las moscas

5 de mayo

Familia al instante

7 de mayo

Tetracampeones: Brasil volvió a creer

8 de mayo

Criaturas luminosas

Soy leyenda

12 de mayo

Al descubierto: Jamie Vardy

13 de mayo

El autobús: la huelga francesa

15 de mayo

Coco antes de Chanel

El choque

17 de mayo

Hazme el favor

19 de mayo

El Liverpool y el milagro de Estambul

21 de mayo

The Boroughs: Jubilación rebelde

James

22 de mayo

Mating season

Las damas primero

24 de mayo

27 de mayo

Asesinato para principiantes (T2)

28 de mayo

Las cuatro estaciones (T2)

29 de mayo