Qué película recomendada ver en Netflix este fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de abril 2026

"180", película disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

La película sudafricana 180, disponible en Netflix, se posiciona como un thriller dramático de alto voltaje que explora cómo una decisión tomada en segundos puede alterar por completo el rumbo de varias vidas. Con una narrativa tensa y enfocada en los vínculos humanos, la historia se apoya en personajes complejos y situaciones límite que se desarrollan en tiempo casi real.

¿De qué trata "180"?

La trama sigue a Kareem, un padre que se ve envuelto en un incidente que nunca esperó. Su rutina de vida cambia abruptamente cuando durante un viaje en el auto con su hijo, que en apariencia parece común, termina involucrándolos en un hecho delictivo inesperado. Su hijo es atacado de forma brutal y él buscará venganza. A partir de ese momento, la historia da un “giro de 180 grados”: Kareem queda atrapado entre la necesidad de proteger a su familia y el riesgo de ser incriminado en un crimen.

En paralelo, aparece Lindiwe, una oficial de policía que investiga el caso y que comienza a sospechar que las cosas no son tan simples como parecen. Su intuición la lleva a profundizar en los detalles de la historia, descubriendo conexiones ocultas entre los involucrados. A medida que avanza la investigación, se revelan tensiones sociales, desigualdades sociales y decisiones desesperadas que empujan a los personajes al límite.

Otro eje clave es el de la víctima del hecho, cuya historia personal se va desentrañando progresivamente, aportando capas de complejidad al relato. Lejos de presentar un conflicto lineal, la película construye un entramado donde cada personaje tiene algo que ocultar y donde la verdad se muestra fragmentada.

Escena de "180", película sudafricana. (Crédito de foto: Netflix)

Los géneros que se pueden ver en "180"

En términos de géneros, 180 combina thriller, drama y policial. El suspenso se sostiene a través de persecuciones, interrogatorios y momentos de alta tensión, mientras que el drama aparece en los conflictos internos de los protagonistas. El componente policial, por su parte, organiza la narrativa en torno a la investigación y al intento de reconstruir los hechos. Está dirigida por Alex Yazbek.

La película se recomienda para este fin de semana porque ofrece una historia atrapante, con personajes bien construidos y un ritmo que no decae. Es ideal para quienes buscan algo intenso, con giros narrativos y una mirada más realista sobre las decisiones humanas en contextos extremos.