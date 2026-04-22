El thriller sudafricano que se cuela entre lo más visto de Netflix y sorprende sin aviso

Dirigida por Alex Yazbek y hacedora de una combinación de elementos de drama social con una historia de venganza, tensiones morales y críticas al sistema, el thriller sudafricano 180 llegó a Netflix pisando fuerte en el catálogo de abril.

Protagonizada por Danica De La Rey Jones, junto a Noxolo Dlamini y Desmond Dube, se ubica esta semana en el Top 10 de los más vistos en 69 países, además de aglutinar una puntuación de 4,6 sobre 10 en IMDb y 16 en el ranking de tendencias globales.

¿De qué se trata 180?

La trama sigue a Zak, un hombre que intenta rehacer su vida tras un pasado ligado al delito. Sin embargo, su intento de reinserción se ve brutalmente interrumpido cuando un episodio de violencia, desencadenado por un incidente de tránsito, deja a su hijo en estado crítico. A partir de ese momento, el protagonista se enfrenta a una doble crisis: el dolor personal y la frustración ante un sistema que no responde con la urgencia ni la justicia esperadas.

Lejos de limitarse a una historia de acción convencional, 180 se sumerge en las consecuencias emocionales y sociales. La producción sudafricana muestra cómo Zak queda atrapado en un entramado de burocracia, fallas institucionales y prejuicios que obstaculizan cualquier posibilidad de resolución. La policía, los servicios de salud y las estructuras legales aparecen retratadas como ineficientes o condicionadas, lo que empuja al protagonista a considerar tomar la justicia por mano propia.

Otro aspecto destacado es el trasfondo social. La película utiliza el caso individual para reflexionar sobre problemáticas más amplias, como la desigualdad, la marginalidad y las dificultades de reinserción para quienes cargan con antecedentes penales. En este contexto, el título remite al intento del protagonista de dar un giro completo a su vida, un cambio que se revela mucho más complejo de lo esperado en una sociedad que no siempre ofrece segundas oportunidades.

Ficha técnica de 180