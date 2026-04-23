Nuestra Tierra, la película más comentada de Lucrecia Martel, llega Netflix: de qué trata y cuándo se estrena

Nuestra Tierra, la película más comentada de Lucrecia Martel, llega Netflix.

Nuestra Tierra, la quinta película de Lucrecia Martel, llegará a Netflix tras su exitoso paso por salas de cine argentinas. La fecha para el arribo del celebrado documental a la plataforma y los detalles sobre la historia que conmovió a todo el mundo.

Nuestra Tierra llegará a Netflix el próximo 24 de mayo y parte de un crimen registrado en video y filtrado en internet para abrir una reflexión sobre la historia y la cultura argentinas. En octubre de 2009, Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta, fue asesinado por el funcionario público y emprendedor minero Darío Amín durante un intento de desalojo en el norte de Tucumán. La película narra la extensa espera de la comunidad por justicia hasta el juicio que tuvo lugar recién en 2018, casi una década después.

Resultado de catorce años de trabajo y de una exhaustiva investigación, Nuestra Tierra es una experiencia hipnótica que interpela y discute las narrativas oficiales basadas en expedientes, mapas y pinturas. Las imágenes aéreas del territorio y los relatos íntimos de quienes lo habitan desde hace generaciones revelan que lo que está en disputa no es sólo la propiedad de la tierra, sino la idea misma de nación.

En una entrevista con El Destape, Lucrecia Martel ahondó en el proceso de rodaje: "Fueron 15 años de trabajo, un proceso muy paulatino. Primero, porque cuando el mundo urbano se acerca al mundo rural se cometen todas las tropelías y aceleraciones que te imagines. Yo quería hacer todo rápido y eso es inviable, porque la gente se cansa cuando te ve queriendo resolver todo en pocos días: tener los documentos, escanear las fotos, hablar con la gente. Ellos rápidamente me hicieron entender que no funciona así y fue muy paulatino. Imaginate que el mayor caudal de fotos de esta película me las dio una señora que ya me conocía hacía 10 años y no me mostraba ni una foto. Me decía "puede ser que tenga alguna" y un día abrió una cajita y había 400 fotos antiguas, fundamentales para contar todos los aspectos de la película. Fue todo así, pasito a pasito".

El estreno mundial de Nuestra Tierra se realizó en el 82° Festival Internacional de Cine de Venecia. Luego fue proyectada en los Festivales de Cine de Toronto, Nueva York, Camden, San Sebastián (en la sección Horizontes Latinos), Río de Janeiro y Gijón. Su estreno mexicano tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Su estreno en Reino Unido fue en el 69º Festival de Cine de Londres BFI, donde ganó el premio a Mejor Película.

Sobre Lucrecia Martel

Lucrecia Martel nació en 1966 en Salta, Argentina. Es directora, guionista y productora de cine. En 2001 estrenó su ópera prima, La ciénaga, a la que le siguieron La niña santa en 2004, La mujer sin cabeza en 2008, y Zama en 2017. Nuestra tierra es su quinto largometraje.

Sus otros trabajos incluyen instalaciones artísticas, programas de televisión y cortometrajes. Entre los más recientes, se destacan la instalación artística El pasaje (2021), el unitario musical Terminal Norte (2021) protagonizado por Julieta Laso, y los cortometrajes AI (2019) y Camarera de piso (2022).