Netflix suma una función de TikTok: cómo es el nuevo scroll infinito del gigante del streaming

El anuncio llegó junto a los resultados del primer trimestre de 2026, que fueron sólidos: la empresa ingresó 12.250 millones de dólares, un 16,2% más que el año anterior, con beneficios de 5.280 millones, un 83% más. Con 325 millones de suscriptores, Netflix está en posición de experimentar con formatos nuevos sin poner en riesgo su negocio principal.

Cómo funciona el nuevo feed

La mecánica es la misma que ya conoce cualquier usuario de TikTok. El usuario se encontrará con una sucesión de clips cortos que podrá ir deslizando hacia arriba, en scroll infinito, mientras la app le va proponiendo contenido ajustado a sus gustos. Cada vídeo será un avance breve, un momento clave, un tráiler recortado o un extracto de un podcast en vídeo, presentado en vertical y a pantalla completa.

La integración con el catálogo es directa. Desde esos mismos clips se podrá acceder con un toque al episodio o a la película completa, o añadir el título a la lista "Mi contenido" para verlo más tarde en el propio móvil o en la televisión.

Para qué sirve realmente

El problema que busca resolver Netflix es concreto: la fatiga de decisión. La mayoría de los usuarios reconoce que pasa más tiempo eligiendo qué ver que viendo algo. Netflix quiere atacar justo ahí. Los feeds verticales tienen algo que engancha: el tiempo se escurre entre clips y recomendaciones.

La estrategia también apunta a competir por un tiempo de pantalla diferente. En lugar de competir solo por las 2 horas que la gente pasa viendo series en el televisor, Netflix quiere competir también por los 15 minutos que pasás scrolleando en el móvil mientras esperás el transporte.

La IA como motor de recomendaciones

El feed no es simplemente cronológico: la inteligencia artificial decide qué mostrarte. El usuario deslizará hacia arriba para explorar clips curados algorítmicamente de series, películas y, próximamente, videopodcasts disponibles en la plataforma.

Netflix también planea expandir el uso de IA más allá del descubrimiento. El co-CEO Greg Peters señaló que todavía hay un "margen tremendo" para mejorar las recomendaciones aprovechando tecnologías más nuevas, y que la IA también se usará para asistir en la creación de contenido, aunque sin reemplazar el rol de los artistas.

Solo en el celular, por ahora

El nuevo feed llegará primero y principalmente a la app móvil. Por la propia naturaleza del formato, no se espera que este sistema de vídeos verticales tenga, al menos de entrada, un papel relevante en la versión para Smart TV. El despliegue se confirma como global, aunque podría ser escalonado por regiones.