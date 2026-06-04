La FIFA prohíbe las botellas reutilizables en las sedes del Mundial por motivos de seguridad

FOTO DE ARCHIVO. Un dron muestra el estadio Gillette, que se llamará estadio de Boston cuando acoja partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos

Los ​asistentes a la Copa Mundial no podrán entrar botellas de agua reutilizables a los recintos por motivos ‌de seguridad, dijo el ‌jueves la FIFA, tras un cambio de última hora en su Código de Conducta en los Estadios.

El organismo rector, que antes había permitido la entrada a los estadios de botellas de plástico reutilizables, transparentes y vacías, dijo que el código actualizado —vigente desde el martes— ​ahora las prohíbe.

Otros ⁠artículos, como botellas, vasos, frascos y latas, también están ‌prohibidos para prevenir el riesgo de lesiones ⁠si se lanzan.

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"La FIFA está ⁠comprometida con la protección de la salud y la seguridad de todos los jugadores, árbitros, aficionados, voluntarios y personal", ⁠dijo en un comunicado a Reuters. "La FIFA tomó ​la decisión de prohibir las botellas ‌para prevenir riesgos y lesiones ‌a jugadores y asistentes".

"Las botellas del exterior ya están ⁠prohibidas en varios de estos recintos por consideraciones de seguridad y la FIFA está aplicando este criterio en todos los estadios del torneo".

La medida ha generado ​preocupación entre ‌los aficionados sobre cómo afrontar el calor, con temperaturas previstas en algunas sedes de entre 26 y 28 ºC, así como sobre el acceso al agua potable dentro de los estadios.

La ⁠FIFA dijo que habría medidas para hacer frente a las condiciones climáticas.

"La FIFA trabaja estrechamente con cada Comité de Ciudad Anfitriona y con las autoridades locales en factores de mitigación del calor para los aficionados que se desplazan al estadio, que pueden incluir recursos como estaciones de nebulización, ‌ventiladores, puntos de hidratación, carpas de enfriamiento y más en el perímetro del estadio", dijo el comunicado.

"Dentro del perímetro del estadio, los precios de las botellas de agua para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se mantendrán ‌en línea con los de otros eventos celebrados en cada estadio".

La Copa Mundial de 48 equipos, coorganizada por Estados Unidos, ‌Canadá y ⁠México, se disputará del 11 de junio al 19 de julio. El torneo contará con ​104 partidos, frente a los 64 anteriores, incluida una ronda eliminatoria adicional.

Con información de Reuters