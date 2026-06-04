Konaté se sincera sobre la depresión tras las muertes de Jota y de su padre

FOTO DE ARCHIVO: Ibrahima Konaté, del Liverpool, durante el calentamiento previo al partido entre el Liverpool y el Newcastle United, en Liverpool, Reino Unido

El defensa ​francés Ibrahima Konaté dijo el miércoles que luchó contra la depresión tras las muertes de su compañero ‌en el Liverpool Diogo Jota ‌y de su padre, mientras seguía cumpliendo con sus obligaciones futbolísticas.

El delantero portugués Jota y su hermano André Silva murieron en un accidente de tráfico el pasado julio, mientras que el padre de Konaté, Hamady, falleció en enero tras una larga enfermedad.

"Hay momentos bajos, está la depresión. También ​se puede sufrir depresión ⁠en el fútbol; no hay que avergonzarse de decirlo", ‌dijo Konaté a la radio France Inter.

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"Es verdad ⁠que a menudo he oído ⁠a jugadores decir que sufrían depresión y que los aficionados o la gente de fuera no lo entendían porque ganaban mucho ⁠dinero. Pero eso es una tontería y no se ​debería decir".

El jugador de 27 años, que ‌confirmó a principios de esta ‌semana que dejará el Liverpool este verano boreal, dijo ⁠que la muerte de Jota le había afectado profundamente.

"Me destrozó. En ese momento no tenía interés en nada más", dijo.

"Vuelves al fútbol porque no tienes otra opción. Somos empleados ​de un ‌club que nos paga cada mes, así que tenemos obligaciones".

"No tuvimos más remedio que volver al campo y jugar por él y por su familia, además de por nosotros mismos. No hay forma de ⁠superarlo, pero aprendes a vivir con ello".

Al mismo tiempo, Konaté afrontaba la enfermedad de su padre, lo que le generaba dudas sobre cómo equilibrar el duelo personal con sus compromisos profesionales.

"No sabía qué hacer. No sabía si debía volver a casa y dejar de jugar, porque el equipo también me necesitaba", dijo.

"No sabía ‌con quién hablar de ello, así que me lo guardé todo".

Perdió a su padre en enero y regresó antes de tiempo de una licencia por motivos familiares para ayudar al Liverpool en medio de una crisis de lesiones, pero admitió que ‌no se sentía plenamente recuperado.

"Nunca hubo un momento en el que sintiera que estaba mejorando. Todos estos acontecimientos trágicos ocurrieron muy rápido ‌y, en cuanto ⁠sentía que empezaba a levantar cabeza, pasaba otra cosa", dijo.

Konaté, que suma 27 partidos con ​Francia, forma parte de la convocatoria de 26 jugadores de Didier Deschamps para el Mundial.

Con información de Reuters