Nuevo reclamo por Zona Fría: intendente bonaerense dejó petitorio en Casa Rosada

En medio de la agenda nacional marcada por el Mundial, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, llevó al despacho de Casa Rosada del Jefe de Gabinete una serie de reclamos vinculados a la situación que atraviesa el distrito como consecuencia de la eliminación del régimen de Zona Fría.

El alcalde advirtió sobre el impacto de la eliminación del régimen de Zona Fría y pidió reactivar obras públicas paralizadas. También solicitó asistencia para sostener áreas esenciales del municipio y reclamó medidas para fortalecer el turismo en la Costa Atlántica. “Dejamos un petitorio al nuevo Jefe de Gabinete a los efectos de tratar temas de interés para la región y Villa Gesell”, contó y agregó que también quiere reunirse con el funcionario “por el tema de turismo”.

El 31 de julio del año pasado, Barrera presentó una nota al gobierno Nación pidiendo que en ese entonces que analicen “la posibilidad de generar un fin de semana largo con fines turísticos el feriado del 12 de octubre”. Dicha fecha cayó domingo y el objetivo era que el viernes previo y/o lunes sean feriados para lograr tres días de descanso y que la gente pudiera viajar a diferentes destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la costa. “Necesitamos trabajar”, había dicho el el Jefe comunal en 2025.

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En este caso, el intendente también pidió “la posibilidad de tratar la media sanción del proyecto de ley de Zona Fría para que el mismo quede sin efecto”. Gustavo Barrera viajó a la Ciudad de Buenos Aires para plantearle al jefe de Gabinete una serie de reclamos vinculados a la situación que atraviesa el distrito como consecuencia de distintas decisiones del Gobierno nacional.

Entre los principales puntos figuran la reactivación de la ampliación de la planta de tratamientos cloacales, una obra estratégica financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que fue paralizada por el Gobierno nacional.

"Son reclamos concretos de nuestros vecinos, comerciantes y prestadores turísticos", insistió el dirigente costero. El pedido llega días después de que la Municipalidad de Gesell informara que actualmente asiste a 2.300 hogares y realiza el seguimiento de 35 casos de desnutrición, cifras que según el Ejecutivo local evidencian el crecimiento de la demanda social y explican la necesidad de gestionar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para sostener las políticas de salud y desarrollo comunitario.