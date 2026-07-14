Lamine Yamal fulminó a Mariano Rajoy desde España, tras sus dichos sobre Francia.

"La Selección de Francia tiene una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses...", la vergonzosa opinión de Mariano Rajoy, expresidente de España entre 2011 y 2018, caló hondo en la previa de la semifinal del Mundial 2026. Fue nada menos que Lamine Yamal, estrella de Barcelona y de "La Roja", quien recogió el guante y lo cruzó en la conferencia de prensa antes del encuentro en Dallas.

"Creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se juegan en un Mundial, no creo que haya espacio para hablar de eso", se molestó el delantero de 19 años en conferencia de prensa, y agregó: "Pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar a la sociedad y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, somos ejemplo de integración. El fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho una persona".

Ya más metido en el partido, la joya ratificó todas sus declaraciones previas que causaron controversia en el rival debido a demostrar su alta confianza en La Roja: "Me preguntaron si me daba miedo Francia y obviamente no, somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido...".

Cuándo juegan España vs. Francia por la semifinal del Mundiall 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La "Furia Roja" que dirige Luis de la Fuente se enfrentará al combinado galo este martes 14 de julio desde las 16 horas de nuestro país en el AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del salvadoreño Iván Barton. La televisación del encuentro del combinado nacional estará a cargo de DSports, Paramount+, Flow y Telefe.

Por otro lado, Argentina se mide con Inglaterra el miércoles a la misma hora por la semifinal restante en el Mercedes Benz Stadium, cruce que definirá al primer equipo que llegue al duelo decisivo del próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York a partir de las 16 (hora argentina). Un día antes tendrá lugar el encuentro por el tercer puesto con los dos equipos perdedores en semis que se verán las caras desde las 18 de nuestro país.