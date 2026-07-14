Se desmayó en la calle y tardaron dos horas en atenderlo: conmoción y dolor por la muerte de un histórico periodista

Denuncian abandono de persona y negligencia.

El mundo del periodismo y la comunicación está de luto, pero por sobre todas las cosas, reina una bronca descomunal. En las últimas horas se conoció la triste noticia de la muerte de Luis Alberto Figueroa, un histórico y queridísimo referente del periodismo de calle. Sin embargo, lo que verdaderamente encendió las alarmas y desató la indignación social no fue solo su partida, sino el abandono absoluto que sufrió en plena vía pública antes de morir.

El trágico episodio ocurrió en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda, Colombia, donde Figueroa era una verdadera leyenda del oficio. El periodista se desmayó en plena calle y, según denunciaron testigos y colegas, permaneció tirado en la vereda durante más de dos horas sin recibir ningún tipo de atención médica ni traslado de emergencia. Una locura total que terminó de la peor manera.

Denuncian abandono de persona y negligencia.

La indignación de la gente y la sospecha más dolorosa

La muerte de Figueroa no tardó en escalar a nivel político y social. Tras conocerse el abandono que sufrió el comunicador, la Asamblea Departamental de Risaralda anunció un control político urgente para determinar qué pasó y quiénes son los responsables de semejante desidia.

El diputado local Jaime Duque no se guardó nada y calificó lo sucedido como "indignante y vergonzoso". Pero el dato más fuerte y doloroso que manejan los investigadores apunta directamente a las ambulancias que debían asistirlo. Existe la sospecha de que los vehículos de emergencia que llegaron al lugar se negaron a trasladar al periodista por cuestiones administrativas y burocráticas ligadas a su obra social o afiliación al sistema de salud. Sí, una disputa de papeles mientras un tipo se estaba muriendo en el piso.

"Este es el fiel reflejo de lo que estamos viviendo con la salud, que lamentablemente viene en un deterioro total. Hoy tenemos el caso de un periodista reconocido de nuestra región, que permaneció durante dos horas esperando ser atendido. Esto es un llamado a las secretarías de Salud y a los entes de control para que ejerzan vigilancia, pues siempre debe primar la ayuda humanitaria", disparó con dolor y furia el legislador Duque.

Exigen justicia y un cambio urgente

La bronca de la gente no es para menos. El cuerpo del periodista no solo pasó horas desatendido en el piso antes de fallecer, sino que tras confirmarse su deceso también hubo demoras insólitas para realizar el levantamiento del cuerpo y los trámites correspondientes, estirando el calvario de sus allegados de una manera inhumana.

La Asamblea Departamental ya anticipó que recurrirá a la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Procuraduría para que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Mientras tanto, el periodismo de la región despide con un dolor inmenso a un laburante de pura cepa, cuya vida se apagó de la forma más injusta y evitable posible.