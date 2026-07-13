Furor en el Mundial: los videojuegos favoritos que obsesionan a Erling Haaland en sus ratos libres

Fuente: Vandal.

No es la primera vez que Haaland mezcla fútbol y gaming. El delantero del Manchester City ya había dado pistas sobre su afición en entrevistas anteriores, pero el video que publicó en su canal en plena Copa del Mundo amplificó el tema a otra escala. Noruega llegó hasta los cuartos de final por primera vez desde 1998 y el goleador luchó por el Botín de Oro hasta último momento. Por supuesto, cualquier cosa que haga el delantero fuera del campo se convierte en noticia.

Cuáles son sus videojuegos favoritos

Haaland aclaró que la lista no sigue ningún orden concreto, pero dejó en claro cuáles son sus preferidos: Assassin's Creed, Call of Duty —con Modern Warfare 2 específicamente entre sus tres títulos de cabecera—, Minecraft y EA Sports FC. Cuatro géneros muy distintos que van desde el sigilo histórico hasta el fútbol virtual, pasando por el survival sandbox y el shooter multijugador.

Preguntado por el único juego que se llevaría a una isla desierta, dudó entre GTA y Minecraft, argumentando que ambos ofrecen suficientes horas de contenido como para no aburrirse nunca. GTA 6 también está en su radar: el delantero dijo que lo espera con ganas, aunque el juego todavía no salió a la venta y llega recién en noviembre.

El setup que tiene en casa

La afición de Haaland no es casual ni superficial. En el video mostró una sala dedicada a organizar partidas en red local con sus amigos, con varios televisores y consolas preparadas para sesiones multijugador. Entre los detalles que más llamaron la atención, una heladera con forma de Xbox Series X llena de bebidas y aperitivos, lo que desató bromas sobre la posibilidad de que la marca lo patrocine. Haaland juega habitualmente en Xbox y bromeó con esa posibilidad sin desmentirla.

"Simplemente hablas de cualquier cosa y jugás; es muy agradable", explicó al describir por qué prefiere jugar acompañado. Para él, el gaming es una forma de pasar tiempo con su círculo cercano, no una actividad solitaria.