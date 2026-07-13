En el Senado se empantanó Zona Fría y complica los planes de Caputo

La Cámara de Diputados le dio media sanción al recorte de zonas frías el 20 de mayo, desde entonces la discusión se encuentra empantanada en el Senado sin fecha a la vista para su tratamiento. La demora complica las cuentas de Luis Caputo quien esperaba contar con el recorte de subsidios este invierno por $272.099 millones.

“Zonas Frías está fría”, confirmó Patricia Bullrich ante El Destape a la salida de la última reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de las distintas bancadas. El tema no será discutido en lo que queda de julio ni en agosto. “Estamos esperando que haga más calor. Las temperaturas en este momento no nos favorecen a dar el debate. Estamos analizando cuántos votos tenemos”, remarcan en el oficialismo.

Entre los aliados hay varios senadores que se niegan a acompañar el aumento tarifario en sus propias provincias. Los senadores del radicalismo mendocino el exgobernador Rodolfo Suárez y Mariana Juri se oponen. “Los senadores de Alfredo Cornejo no la quieren votar, Maximiliano Abad de Mar del Plata tampoco”, porotean en La Libertad Avanza.

El texto da marcha atrás con la ampliación territorial obtenida en 2021 y establece que los beneficios para las regiones y departamentos alcanzadas por el régimen de Zona Fría “serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”. “La Zona Fría original se mantiene tal como está, pero queremos modificar la zona fría ampliada que contempla como ‘frías’ provincias templadas como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires”, insisten en Energía. “Reciben un subsidio entre el 30% y el 50% del total de su factura, no por su consumo”, cuestionan.

El tema reviste de gran interés para el gabinete económico a tal punto que la última reunión de Diego Santilli como ministro del Interior con los 24 gobernadores tuvo como centralidad esa negociación y la primera visita al Congreso como Jefe de Gabinete fue para acercar a autoridades de Energía con los dialoguistas.

“El gobernador de Jujuy planteaba el costo del gas. Hay 7 obras que van a ser fundamentales para el norte y le planteamos al ministro”, contó un mandatario del norte sobre los reclamos que existen en materia energética y que son parte de la negociación en medio de las temperaturas bajo cero.

“Ahora tenemos que pedir que se garantice el abastecimiento del gas porque corre el riesgo el norte. Esta región que le dio gas durante más de dos décadas al país hoy tenga que estar pidiendo que se terminen obras que deberían haberse iniciado el año pasado y ya deberían estar terminadas. Les pedimos que empiecen la obra ya para que el año que viene no volvamos a tener el mismo problema de desabastecimiento con la gente y la industria angustiadas”, planteó el salteño Gustavo Sáenz.

El gobernador repitió que en esa provincia “el 70% no tiene gas natural” por lo que el esquema de zonas frías no lo perjudica pero requiere otros recursos energéticos que la administración libertaria debe resolver. Los senadores de "Convicción Federal", Guillermo Andrada (Catamarca), y Sandra Mendoza (Tucumán) estuvieron la semana pasada almorzando con los gobernadores de la región. A ellos se les había prometido una serie de bonificaciones a las tarifas energéticas en verano y primavera para zonas cálidas y muy cálidas. La discusión quedó en manos de equipos técnicos.

Hoy el oficialismo cuenta con 21 senadores libertarios y requiere llegar a los 37 votos para garantizarse la aprobación del texto. Los 25 del interbloque peronista de José Mayans están en contra. Los 10 del radicalismo se encaminan a votar divididos. Los 3 del PRO a favor.