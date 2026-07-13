"Me voy": tristeza en ESPN por el anuncio del Pollo Vignolo antes de Argentina - Inglaterra

Sorpresa en ESPN por el anuncio del Pollo Vignolo antes de Argentina vs. Inglaterra.

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió a todos en ESPN con un anuncio, a apenas dos días del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. El periodista deportivo de 51 años es el encargado de relatar a la "Albiceleste" en las transmisiones paralelas a las de Mariano Closs en la Copa del Mundo, donde suele estar acompañado por dos exjugadores como Sergio "Kun" Agüero y Carlos Tevez.

A pesar de que es una de las estrellas de Disney+, el cordobés confirmó que si Lionel Messi le hace un gol a Inglaterra, no relatará más. "Me voy y que se quede relatando otro. No sé, Mariano, el Kun, Diego Latorre... Cualquiera", sentenció el conductor de manera inesperada mientras lo escuchaban atentamente Oscar Ruggeri y el propio "Gambeta".

El Pollo Vignolo confirmó que si Messi le hace un gol a Inglaterra, deja de relatar: "Llamen a otro"

"Estás esperando que agarre la pelota..., ¿no?", apuró Ruggeri en vivo al periodista. "Yo te digo algo: si Messi le hace un gol a Inglaterra, no sé qué va a pasar con mi garganta". Incluso, le pidió a ESPN que "llamen a otro relator, relatará Agüero...". "Yo, si Messi le mete un gol a Inglaterra, ya está. Probablemente, mi carrera como relator tenga ahí su momento más cúlmine, junto con lo que fue Argentina en Qatar", deseó el presentador.

Vignolo le habló directamente a Latorre y remarcó: "En serio, voy a hacer como el auto que me tomé hoy, que no tenía chofer. Bueno, no va a tener relator". "¿Vas a dejar solos a los comentaristas, a los dos solos?", lo picanteó el "Cabezón" de nuevo. "Una vez (Marcelo) Araujo dejó solo a (Enrique Macaya Márquez)...", recordó el exdelantero. "Claro, la de (Luis) Medero", acotó el "Pollo".

El Pollo Vignolo delira con la Selección Argentina en el Mundial 2026 (ESPN).

"Si Messi le hace un gol a Inglaterra y ganamos, me voy, ya está. Me voy. Si me dejan me voy, en serio. No hablo más", insistió Vignolo. Incluso, mencionó que "lo tiene que hacer faltando diez minutos, faltando poquito". A su vez, Latorre aportó: "Yo apenas puedo ser comentarista, imaginate relator... No, en otro momento por favor, no estoy preparado. Me tengo que preparar". "Relata Agüero, o sino le decimos a Mariano (Closs) que agarre los dos micrófonos, qué se yo”, sentenció el "Pollo".