"Me voy": tristeza en ESPN por el anuncio del Pollo Vignolo antes de Argentina - Inglaterra

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió a todos en ESPN con un anuncio, a apenas dos días del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. El periodista deportivo de 51 años es el encargado de relatar a la "Albiceleste" en las transmisiones paralelas a las de Mariano Closs en la Copa del Mundo, donde suele estar acompañado por dos exjugadores como Sergio "Kun" Agüero y Carlos Tevez.
A pesar de que es una de las estrellas de Disney+, el cordobés confirmó que si Lionel Messi le hace un gol a Inglaterra, no relatará más. "Me voy y que se quede relatando otro. No sé, Mariano, el Kun, Diego Latorre... Cualquiera", sentenció el conductor de manera inesperada mientras lo escuchaban atentamente Oscar Ruggeri y el propio "Gambeta".
El Pollo Vignolo confirmó que si Messi le hace un gol a Inglaterra, deja de relatar: "Llamen a otro"
"Estás esperando que agarre la pelota..., ¿no?", apuró Ruggeri en vivo al periodista. "Yo te digo algo: si Messi le hace un gol a Inglaterra, no sé qué va a pasar con mi garganta". Incluso, le pidió a ESPN que "llamen a otro relator, relatará Agüero...". "Yo, si Messi le mete un gol a Inglaterra, ya está. Probablemente, mi carrera como relator tenga ahí su momento más cúlmine, junto con lo que fue Argentina en Qatar", deseó el presentador.
Vignolo le habló directamente a Latorre y remarcó: "En serio, voy a hacer como el auto que me tomé hoy, que no tenía chofer. Bueno, no va a tener relator". "¿Vas a dejar solos a los comentaristas, a los dos solos?", lo picanteó el "Cabezón" de nuevo. "Una vez (Marcelo) Araujo dejó solo a (Enrique Macaya Márquez)...", recordó el exdelantero. "Claro, la de (Luis) Medero", acotó el "Pollo".
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"Si Messi le hace un gol a Inglaterra y ganamos, me voy, ya está. Me voy. Si me dejan me voy, en serio. No hablo más", insistió Vignolo. Incluso, mencionó que "lo tiene que hacer faltando diez minutos, faltando poquito". A su vez, Latorre aportó: "Yo apenas puedo ser comentarista, imaginate relator... No, en otro momento por favor, no estoy preparado. Me tengo que preparar". "Relata Agüero, o sino le decimos a Mariano (Closs) que agarre los dos micrófonos, qué se yo”, sentenció el "Pollo".