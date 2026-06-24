Sorpresa en ESPN por lo que dijo el Pollo Vignolo sobre su "señora": "No sé cómo hice"

Vignolo hizo una sorpresiva confesión.

En medio de la rutina futbolera, Sebastián Vignolo se permitió un desvío hacia lo personal y dejó una confesión que descolocó a la mesa de ESPN. El conductor se puso autocrítico, repasó su costado menos glamoroso y terminó preguntándose, entre risas, cómo hizo para conquistar a su pareja.

La confesión al aire

Lejos de la solemnidad, el relator se animó a reírse de sí mismo y enumeró todo lo que, según él, jugaba en contra a la hora del romance. "No sé cómo hice, no sé bailar, no sé tomar, escuchaba radio AM… no sé cómo hice para que mi señora me dé bola", lanzó, desatando las carcajadas de sus compañeros.

La frase, dicha con su tono habitual, mezcló la ironía con una honestidad que rara vez asoma cuando está al frente del programa. Por unos segundos, el Pollo dejó de lado el análisis táctico para mostrarse como un hincha más, sorprendido por su propia historia de amor.

El ida y vuelta con Morena Beltrán

La que rápidamente le siguió el juego fue Morena Beltrán, que completó la idea con una acotación precisa: "Para conquistar a Paula". La referencia no fue casual. Se trata de Paula Planes, la mujer con la que Vignolo comparte su vida desde hace más de quince años y con quien tuvo a los mellizos Benjamín y Paulina.

La pareja arrastra una historia particular: fueron novios en la adolescencia, tomaron caminos distintos y, años después, ella lo contactó para volver a intentarlo. Ese reencuentro fue tan determinante para el conductor que hasta lo lleva tatuado en la piel.

El remate que cerró el momento

Con la mesa ya entregada al clima distendido, el Pollo encontró la frase justa para ponerle moño a la anécdota. En lugar de seguir enumerando sus supuestas desventajas, eligió una salida poética y guiñó con una cita célebre: "Pero, pero, pero… lo esencial es invisible a los ojos".

Vignolo junto a su esposa.

La referencia a El Principito, soltada al pasar y con humor, terminó de redondear un momento que se volvió tendencia. Entre la autocrítica y la ternura, Vignolo dejó claro que, más allá de la pista de baile y la radio AM, algo hizo bien.